Съдът анулира правителствено решение да не се преброяват гласовете на 20 000 избиратели от Калифорния с мотив, че не са граждани на САЩ

2077 Снимка: АП/БТА

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Американският президент Доналд Тръмп предлага възнаграждение от 1 млн. долара на всеки, който докладва за изборни измами на изборите в САЩ и от това произтече арест и осъдителна присъда, предаде Ройтерс.

Предложението идва само седмица преди междинните избори в САЩ, които според анкетите могат да поднесат неприятна изненада за Републиканската партия.

Правителството на Тръмп възприе агресивен подход към контрола върху произвеждането на изборите, оказвайки натиск на щатите да предоставят данни за регистрираните избиратели и въвеждайки по-строги мерки, за да се гарантира прозрачността на вота, предава БТА.

Критиците на тези мерки, сред които експерти и изборни служители от двете партии, ги смятат за прекалена намеса на федералното правителство в изборния процес по места, отбелязва Ройтерс.

Междувременно Американски апелативен съд постанови решение срещу правителството по остър спор в навечерието на междинните избори, отхвърляйки искането за блокиране на преброяването на подадени по пощата бюлетини на изборите в Калифорния на повече от 20 000 регистрирани гласоподаватели, за които федералното правителство твърди, че са предполагами неграждани на САЩ, предаде Ройтерс.

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Решението на Апелативния съд в Сан Франциско е поредният удар по усилията на Тръмп да засили ролята на федералното правителство в надзора за изборния процес преди изборите на 3 ноември, на които неговите съпартийци от Републиканската партия ще се опитат да задържат контрола си над Конгерса.

Делото е първият подобен процес, в който правителството на Тръмп се опитва да предотврати преброяване на бюлетини на щатско равнище, въпреки че не посочва колко точно от тези 20 000 души, които са се регистрирали за вота в щата Калифория, действително са гласували по пощата.

Служители на Министерството на правосъдието на САЩ казаха на 19 октомври, че сред тези гласоподаватели 28 са с повдигнати обвинения за незаконно гласуване, посочва Ройтерс.

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