Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува указ, в който разпореди да се актуализира политиката, регулираща външния вид на федералните сгради — като "предпочитана архитектура" за тях се предлага да се установят гръцкият и римският стил.

Тръмп

Указът се нарича "Да направим федералната архитектура отново красива" ("Making Federal Architecture Beautiful Again"). В него се казва, че бащите-основатели на САЩ са "придавали голямо значение на федералната гражданска архитектура" и "искали обществените сгради в Америка да вдъхновяват народа и да насърчават гражданската добродетел".

"Президентът Джордж Вашингтон и държавният секретар Томас Джеферсън съзнателно са създали най-важните сгради във Вашингтон по модела на класическата архитектура на древните Атина и Рим. Те са се стремили да използват класическата архитектура, за да свържат по ясен начин съвременната република с изворите на демокрацията в античността", се казва в документа.

Въпреки това, през 60-те години на миналия век, посочва Тръмп, правителството до голяма степен е заменило традиционните проекти за нови сгради с модернистични и бруталистични, а новите сгради са или незабележителни, или изобщо непривлекателни за американците.

Във връзка с това, се казва в указа, при строителството на сгради, които не са в "предпочитания архитектурен стил", е необходимо да се уведоми президента 30 дни преди одобряването на проекта. При реконструкция е необходимо да се "проучи възможността и потенциалните разходи" за препроектиране на сградата в съответствие с новите критерии.

По време на втория си президентски мандат Доналд Тръмп, който дълги години се е занимавал с недвижими имоти, вече е направил редица строителни промени в Белия дом. По-конкретно, той замени тревата в Розовата градина на Белия дом с каменна настилка, превръщайки я в патио (вътрешен двор) с чадъри, наподобяващо това в имението му "Мар-а-Лаго" във Флорида, и постави два големи флагштока. Освен това Белият дом обяви планове за строителство на голяма бална зала, чиято стойност ще възлезе на около 200 милиона долара.

