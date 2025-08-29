Всички различни проекти за федерални сгради ще минават одобрение от Белия дом

305 Снимка: БТА/АР

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува указ, в който разпореди да се актуализира политиката, регулираща външния вид на федералните сгради — като "предпочитана архитектура" за тях се предлага да се установят гръцкият и римският стил.

Указът се нарича "Да направим федералната архитектура отново красива" ("Making Federal Architecture Beautiful Again"). В него се казва, че бащите-основатели на САЩ са "придавали голямо значение на федералната гражданска архитектура" и "искали обществените сгради в Америка да вдъхновяват народа и да насърчават гражданската добродетел".

"Президентът Джордж Вашингтон и държавният секретар Томас Джеферсън съзнателно са създали най-важните сгради във Вашингтон по модела на класическата архитектура на древните Атина и Рим. Те са се стремили да използват класическата архитектура, за да свържат по ясен начин съвременната република с изворите на демокрацията в античността", се казва в документа.

Въпреки това, през 60-те години на миналия век, посочва Тръмп, правителството до голяма степен е заменило традиционните проекти за нови сгради с модернистични и бруталистични, а новите сгради са или незабележителни, или изобщо непривлекателни за американците.

Във връзка с това, се казва в указа, при строителството на сгради, които не са в "предпочитания архитектурен стил", е необходимо да се уведоми президента 30 дни преди одобряването на проекта. При реконструкция е необходимо да се "проучи възможността и потенциалните разходи" за препроектиране на сградата в съответствие с новите критерии.

По време на втория си президентски мандат Доналд Тръмп, който дълги години се е занимавал с недвижими имоти, вече е направил редица строителни промени в Белия дом. По-конкретно, той замени тревата в Розовата градина на Белия дом с каменна настилка, превръщайки я в патио (вътрешен двор) с чадъри, наподобяващо това в имението му "Мар-а-Лаго" във Флорида, и постави два големи флагштока. Освен това Белият дом обяви планове за строителство на голяма бална зала, чиято стойност ще възлезе на около 200 милиона долара.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.