Макар традиционно събитието да преминава в духа на празничния хумор, Тръмп използва случая, за да изтъкне постиженията на своята администрация и да коментира резултатите от междинните избори за Конгрес

0 Снимка: АП/БТА

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе традиционната церемония по помилване на пуйки в Белия дом в навечерието на Деня на благодарността. Празничното събитие, което се състоя на 24 ноември, не премина без политически коментари, съобщават АП, Ройтерс и "Вашингтон поуст".

На 79-ата подобна церемония американският държавен глава помилва две пуйки - Свобода (Freedom) и Пера (Feathers), които няма да бъдат сервирани на празничната трапеза.

За избора на имената на птиците Белият дом организира онлайн гласуване. Във втория кръг американците определиха Свобода за главен участник в церемонията

Позовавайки се на предоставените му от американската конституция правомощия, Тръмп обяви, че двете птици получават "пълно, абсолютно и безусловно" помилване. Президентът се пошегува, че това означава, че те ще живеят вечно.

По време на събитието държавният глава коментира и избора на имената, като призна, че е чувал и по-добри предложения

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Тази година церемонията се проведе на новата хеликоптерна площадка в южната част на комплекса на Белия дом. На събитието присъстваха първата дама Мелания Тръмп, председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, членове на президентската администрация и представители на птицевъдната индустрия.

Въпреки празничния характер на церемонията Тръмп не пропусна да коментира политическата обстановка в страната. Той изрази недоумение от резултатите от междинните избори, след които демократите спечелиха контрола над двете камари на Конгреса.

Президентът припомни собствената си убедителна изборна победа в Западна Вирджиния, откъдето произхождат и двете помилвани птици, като посочи, че е спечелил щата с преднина от 45 процентни пункта.

"Не знам какво се случи на последните избори. Някой да ми обясни, моля", заяви Тръмп.

Държавният глава изтъкна състоянието на американската икономика, представянето на фондовите пазари и военната мощ на САЩ. Той заяви също, че страната никога не е била по-сигурна.

Темата за президентските помилвания намери място и извън празничния ритуал. Според "Вашингтон поуст" Тръмп се пошегувал и с възможността за предварително помилване на представители на своята администрация. Сред присъстващите бе и главният прокурор на САЩ Тод Бланш, бивш личен адвокат на президента.

Двете помилвани пуйки са отгледани във фермата Deans Gap край Форт Сийбърт, Западна Вирджиния. Те са се излюпили на 15 юли 2026 г. и са на малко повече от четири месеца. Свобода тежи около 19 килограма, а Пера - малко над 18 килограма.

Според представените от Белия дом любопитни подробности за птиците сред любимите лакомства на Пера са ябълките от сорта "Златна превъзходна".

Преди церемонията двете пуйки бяха настанени в луксозния хотел "Уилард Интерконтинентал" във Вашингтон, където традиционно отсядат птиците, избрани за президентско помилване.

По време на събитието Тръмп забеляза отсъствието на Пера и попита къде се намира втората пуйка. Представители на Белия дом обясниха, че птицата си почива, а президентът се пошегува, че вероятно е избягала в близките храсти.

След помилването Свобода и Пера ще бъдат преместени в Центъра по птицевъдство към Тексаския университет A&M, където ще прекарат остатъка от живота си.

Тръмп се пошегува, че вместо да се озоват на празничната трапеза, птиците ще живеят спокойно и ще подкрепят университетските спортни отбори, известни като "Агис".

Президентът обяви още, че през следващата година възнамерява да проведе церемонията в новата бална зала на Белия дом, която в момента се изгражда. Той допусна, че бъдещите участници в ритуала могат дори да бъдат настанени там вместо в хотел.

Междувременно тазгодишният Ден на благодарността се отбелязва на фона на поскъпването на традиционната празнична трапеза. Според данни на Американската федерация на фермерските бюра, цитирани от "Ройтер", основните продукти за празничната вечеря са поскъпнали с 6% спрямо миналата година, а цените на пуйките са се увеличили с повече от 10%.

Традицията по подаряване на пуйки на американските президенти датира от 1947 г., когато Националната федерация на производителите на пуйки подарява птица на тогавашния държавен глава Хари Труман. Това поставя началото на ежегодния обичай в Белия дом.

През 1963 г. президентът Джон Ф. Кенеди решава да пощади подарената му пуйка и да я върне във фермата с думите: "Нека живее".

Първото официално президентско помилване на пуйка е извършено от Джордж Буш-старши през 1989 г. Оттогава церемонията се превръща в неизменна част от празничния календар на Белия дом.

Тази година американците отбелязват Деня на благодарността на 26 ноември.

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