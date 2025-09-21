Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес в социалната си платформа "Трут Соушъл" главния прокурор Памела Бонди да предприеме действия срещу хора, които смята за свои врагове, предаде ДПА.

Тръмп

"ТРЯБВА ДА ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ СЕГА!", написа Тръмп в платформата си, обръщайки се директно към "Пам".

В публикацията президентът спомена поименно бившия директор на ФБР Джеймс Б. Коми, сенатора от Калифорния Адам Шиф, когото Тръмп нарече "Хлъзгав", и "Летиша", имайки предвид главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс, добавя БТА.

Бившият директор на ФБР Джеймс Б. Коми ръководеше знаково дело за измама срещу Тръмп. Тръмп уволни Коми през 2017 г. в началото на първия си мандат, след като той публично потвърди, че Тръмп е разследван.

Сенаторът на Калифорния Адам Шиф, е бивш конгресмен, който изигра важна роля в усилията на демократите за процедурата по импийчмънт на Тръмп и беше член на комисията, разследваща щурма на Капитолия в столицата Вашингтон от поддръжници на Тръмп.

Службата на Летиша Джеймс заведе гражданско дело за измама срещу Тръмп през 2022 г. в Ню Йорк, като го осъди да плати 454,2 млн. долара.

"Може да му струва скъпо". Тревога в САЩ след ударите по Иран, заговори се за импийчмънт
Виж още "Може да му струва скъпо". Тревога в САЩ след ударите по Иран, заговори се за импийчмънт

В посланието си до Памела Бонди Тръмп се оплаква, че е видял повече от 30 изявления и публикации, в които се споменават едни и същи неща: че въпреки многото приказки за Коми, Шиф и Джеймс, нищо не е било направено, въпреки че "всички те са виновни като никой друг".

"Не можем да отлагаме повече", написа президентът на САЩ и добави: "Това унищожава репутацията ни и доверието към нас."

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система. Републиканецът Тръмп обаче вече наруши много от общоприетите норми, посочва ДПА.

