Американският президент е разкрил плана по време на вечеря в Белия дом в сряда за богатите бизнесмени

1673 Снимка: АР/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да остави своя отпечатък в столицата на страната, като построи арка в парижки стил на запад от мемориала на Линкълн, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп разкрил плана по време на вечеря в Белия дом в сряда за богатите бизнесмени, които са обещали да дадат пари за 250-милионната инвестиция за добавяне на огромна бална зала към президентската резиденция. Тръмп не посочи цената на арката.

"Ще бъде наистина красива", казал републиканският президент. "Мисля, че ще бъде фантастична."

Много президенти и първи семейства се опитват да оставят своя отпечатък върху Белия дом, а Тръмп вече го прави с много от промените в дизайна и конструкцията, които е направил в имота, може би най-забележимо с превръщането на Розовата градина в покрито с камък патио.

Но арката отива далеч отвъд Белия дом, давайки на Тръмп възможност да остави още един траен паметник в град, известен с тях. Това би разширило по-ранните му разговори за разкрасяване на града чрез подмяна на "уморената" трева, счупените табели и разделителните острови по улиците, посочва АП.

Тръмп изглежда черпи вдъхновение от французите.

Предложената арка прилича удивително много на Триумфалната арка в Париж, известния паметник в края на "Шанз-Елизе", почитащ онези, които са се борили за Франция по време на Френската революция и Наполеоновите войни.

Военният парад, проведен във Вашингтон по-рано тази година по повод 250-годишнината на армията, беше вдъхновен от подобно събитие, на което Тръмп беше свидетел преди осем години като гост на френския президент Еманюел Макрон на известния парижки булевард.

Белият дом не отговори веднага на изпратеното по имейл запитване за повече информация за арката, включително графика за нейното завършване.

Местната фирма "Харисън дизайн" работи по проекта, според публикация на Тръмп в социалните мрежи от уикенда. Представител на фирмата не отговори на изпратеното по имейл запитване за коментар.

Не е ясно дали Белият дом е представил предложението пред Националната комисия за планиране на столицата, която отговаря за планирането и разполагането на паметници, мемориали и статуи в града. Офисите на комисията са затворени по време на спирането на работата на правителството, посочва АП.

