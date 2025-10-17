Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да остави своя отпечатък в столицата на страната, като построи арка в парижки стил на запад от мемориала на Линкълн, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп

Тръмп разкрил плана по време на вечеря в Белия дом в сряда за богатите бизнесмени, които са обещали да дадат пари за 250-милионната инвестиция за добавяне на огромна бална зала към президентската резиденция. Тръмп не посочи цената на арката.

"Ще бъде наистина красива", казал републиканският президент. "Мисля, че ще бъде фантастична."

Много президенти и първи семейства се опитват да оставят своя отпечатък върху Белия дом, а Тръмп вече го прави с много от промените в дизайна и конструкцията, които е направил в имота, може би най-забележимо с превръщането на Розовата градина в покрито с камък патио.

Но арката отива далеч отвъд Белия дом, давайки на Тръмп възможност да остави още един траен паметник в град, известен с тях. Това би разширило по-ранните му разговори за разкрасяване на града чрез подмяна на "уморената" трева, счупените табели и разделителните острови по улиците, посочва АП.

Тръмп изглежда черпи вдъхновение от французите.

Предложената арка прилича удивително много на Триумфалната арка в Париж, известния паметник в края на "Шанз-Елизе", почитащ онези, които са се борили за Франция по време на Френската революция и Наполеоновите войни.

Военният парад, проведен във Вашингтон по-рано тази година по повод 250-годишнината на армията, беше вдъхновен от подобно събитие, на което Тръмп беше свидетел преди осем години като гост на френския президент Еманюел Макрон на известния парижки булевард.

Парад във Вашингтон и куп протести във всички щати за рождения ден на Тръмп (снимки/видео)
Виж още Парад във Вашингтон и куп протести във всички щати за рождения ден на Тръмп (снимки/видео)

Белият дом не отговори веднага на изпратеното по имейл запитване за повече информация за арката, включително графика за нейното завършване.

Местната фирма "Харисън дизайн" работи по проекта, според публикация на Тръмп в социалните мрежи от уикенда. Представител на фирмата не отговори на изпратеното по имейл запитване за коментар.

Не е ясно дали Белият дом е представил предложението пред Националната комисия за планиране на столицата, която отговаря за планирането и разполагането на паметници, мемориали и статуи в града. Офисите на комисията са затворени по време на спирането на работата на правителството, посочва АП.

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
51861
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне Корнер
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне
7204
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
8303
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
10138
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
8046
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
819
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината" Trip
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината"
3350
Умно: Как правилно да печем десерти на водна баня Вкусотии
Умно: Как правилно да печем десерти на водна баня
540
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
60
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
311