Американският президент похвали отношенията си с руския лидер, докато Зеленски разкри, че Тръмп е упрекнал европейските държави за прекомерните им разходите за войната

3900 Снимка: БТА/AP

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново нарече руския президент Владимир Путин "свой приятел". Тръмп публикува в социалната си мрежа Трут соушъл снимка, на която той и руския президент се ръкуват, придружена от надписа "Моят приятел". Публикацията последва срещата на върха в Шънджън, на която Тръмп се ръкува сърдечно с Путин и го нарече свой приятел. Това предизвика критики от страна на демократите и на някои републиканци. Малко по-рано украинския президент Володимир Зеленски разкри, че според американския лидер Европа харчи твърде много пари за войната в Украйна.

Тръмп е направил коментара по време на телефонно включване в срещата на "Коалицията на желаещите" в Берлин в четвъртък. Това съобщи Зеленски пред журналисти в Киев преди срещата си с британския министър на отбраната Уес Стрийтинг.

"Той заяви, че Европа харчи твърде много пари, които би могла да отдели за себе си след края на войната", каза украинският президент. По думите му изказването на Тръмп не е прозвучало като заплаха.

На пресконференция в Белия дом в петък Тръмп отново похвали отношенията си с руския президент. "Отношенията ми с Путин са фантастични", заяви той. Американският лидер обаче избегна въпроса дали смята Путин за приятел и на САЩ. "Не мога да говоря от името на Америка", отговори Тръмп.

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Думите му предизвикаха критики от представители и на двете основни политически партии в САЩ. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър обвини Путин, че е отвлякъл десетки хиляди украински деца, убил е десетки хиляди цивилни и незаконно е задържал американски граждани. Републиканският сенатор от Флорида Рик Скот определи Путин като "главорез".

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