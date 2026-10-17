Снимка: АР/БТА
Тръмп отмени с указ ключови санкции и мита срещу Русия броени дни преди да влязат в сила
"Пратих на Конгреса обяснение, че е в името на националния интерес на САЩ", заяви президентът за отмяната на въпросните ограничения от закона на Линдзи Греъм
Добавете ни като предпочитан източник в Google
Facebook
Viber
Messenger
WhatsApp
X
Telegram
LinkedIn
Mail
Pinterest
Copy link
Чуйте статията:
Президентът на САЩ
заяви, че отменя с указ редица санкции, ограничения и мита спрямо Русия, залегнали в подписания от него миналия месец "Закон на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.", известен като Закона на Линдзи Греъм, предаде Ройтерс. Доналд Тръмп
Това става дни преди въпросните мерки да влязат в сила, уточнява агенцията, цитирана от БТА.
Законодателният акт носи името на починалия внезапно през юли сенатор от Републиканската партия, ревностен застъпник за Украйна.
Решението на Тръмп идва и в контекста на неговите
, в това число и изказването на мнението, че е време украинците да имат нов държавен глава. критики към украинския президент Володимир Зеленски
Според
в рамките на 30 дни ще бъдат наложени мита до 100 процента на всички стоки, внасяни в САЩ от петте страни, които са най-големите купувачи на руски суров нефт и газ. Закона на Линдзи Греъм
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
"Пратих на Конгреса на САЩ обяснение, че отмяната на въпросните ограничения в настоящия момент е в името на националния интерес на Съединените щати", заявява Тръмп в указа, обнародван от Белия дом.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
Facebook
Viber
Messenger
WhatsApp
X
Telegram
LinkedIn
Mail
Pinterest
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.