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Американският президент Доналд Тръмп отмени предвидените за събота и неделя предизборни митинги в Айова и Канзас и обяви, че ще подкрепи кандидатите на Републиканската партия чрез виртуални срещи, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп

От Националния комитет на Републиканската партия посочиха, че по този начин посланията на Тръмп ще достигнат до повече избиратели в повече от 20 щата в края на кампанията за междинните избори.

Тръмп в четвъртък се отправи към Южна Каролина за втори път за последния месец, което е знак за безпокойството на републиканците относно възможността Дарлин Греъм да се справи със съперничката си от Демократическата партия Ани Андрюс за ключово място в Сената, пише БТА.

Избирателите в Южна Каролина не са изпращали представител на Демократическата партия в Сената от близо три десетилетия. Андрюс, която е педиатър по професия, обаче призовава гласоподавателите, търсещи промяна, да "опитат нещо ново за разнообразие". Това послание би могло да на намери силен отзвук на фона на разочарованието на американците икономическото положение на страната им, високите цените на горивата и войната в Иран. Републиканската партия на Тръмп сега е в отбранителна позиция в щати, в които рядко е срещала конкуренция през последните години, отбелязва АП.

Очаква се републиканците да влязат в оспорвани битки също и в Тексас, Канзас, Охайо, Айова и Аляска. И двете партии следят внимателно и развитието на предизборната надпревара в Мисисипи.

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По план Тръмп трябваше да участва в митинг в Канзас в събота, а на следващия ден да излезе пред поддръжници на Републиканската партия в Айова. Националният комитет на Републиканската партия (RNC) обаче обяви тази вечер, че Тръмп ще предприеме "72-часов спринт", провеждайки митингите виртуално, а не на място. Според комита тази стратегия ще увеличи максимално възможността на Тръмп да разговаря с избиратели от цялата страна.

Планирани са "телемитинги" за близо 20 щата, като е възможно да бъдат обявени и още подобни събития.

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