Много добри хора предпочитат да не го гледат как умира, обоснова отказа си американският президент

1385 Снимка: БТА/АП

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени излъчването на живо на екзекуцията чрез разстрел на бившия военен психиатър и майор от американската армия от палестински произход Нидал Малик Хасан, предаде Би Би Си.

Самият Тръмп обяви окончателното си решение в своята социална платформа "Трут соушъл", като първо изтъкна колко лош човек е бил убиецът на 13 души, в това число на бременна жена под пагон, който при масовата стрелба е ранил още 32-ма невинни.

Той посочва, че е смятал, че директното показване на разстрела му е щяло да бъде силен възпиращ фактор пред тероризма и да демонстрира как Америка се справя "с терористи и отрепки като Хасан".

В същото време призна, че за окончателния му отказ е повлиял фактът, че "много добри и добронамерени хора предпочитат да не го гледат как умира на живо".

"Той ще умре, както е планирано, чрез разстрел, но това няма да бъде стриймвано", заяви американският президент. Тръмп допълва, че близките на жертвите, ако пожелаят, могат лично да наблюдават екзекуцията. "Те заслужават да станат свидетели на правосъдие", категоричен е Тръмп.

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В изявлението си президентът на САЩ стоварва вината за това да се стигне изобщо до масовата стрелба във военната база "Форт Худ" на 5 ноември 2009 г. върху администрацията на Обама, която не приела за заплаха прихванатите електронни съобщения между Хасан и радикален йеменско-американски духовник, които са били докладвани от ФБР.

"Тази оценка на администрацията на Обама по-късно беше отчетена като ключов провал на разузнаването", коментира Тръмп.

Малко преди американският президент да обяви, че се отказва екзекуцията да бъде предавана на живо, беше огласено социологическо допитване на "Ипсос", според което 80 на сто от американците са "против" разстрелът да бъде предаван директно.

Според данните стрийминг на екзцекуцията на 56-годишния Хасан среща неодобрението на 91% от симпатизантите на Демократическата партия, на 83% от независимите избиратели и на над половината републиканци - 64%, съобщи БТА.

Първоначално Тръмп заяви, че одобрява показването онлайн на смъртта на нападателя от Форт Худ, след като Пийт Хегсет огласи намерението на Пентагона, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че няма да го гледа. Службата на ООН за правата на човека също се обяви категорично против излъчването на живо на екзекуцията.

Планът беше 56-годишният Нидал Хасан да бъде разстрелян на 3 декември в същата военна база в Тексас, където е извършил масовото убийство на военни, от отряд за екзекуции

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