Президентът Доналд Тръмп смята започналите днес публични изслушвания по разследването за импийчмънт за "най-голямата измама в историята на американската политика", съобщи Асошиейтед прес, на която се позова БТА.

Белият дом публикува днес видео с Тръмп, заснето в Розовата градина на президентството, в което той се обръща към своите поддръжници. Той казва, че демократите искат да отнемат оръжията, здравеопазването, свободата и гласовете на американците.

"Опитват се да ме спрат, защото се боря за вас. И никога няма да го допусна", добавя президентът.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe