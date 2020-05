Американският президент Доналд Тръмп отбеляза достигането на прага от 100 000 смъртни случаи от коронавирус в САЩ с коментар в Туитър, предаде Ройтерс.

"Току-що достигнахме много тъжен праг, след като умрелите в пандемията от коронавирус станаха 100 000. На всички семейства и приятели на починалите искам да изразя своето искрено съчувствие и любов за всичко, което тези велики хора са защитавали и представлявали. Бог да бъде с вас!", заяви Тръмп.

Малко след този туит той пусна друг: Коронавирусът шества по целия свят, много лош "подарък" от Китай. Не е добре!

Тръмп написа поста си в Twitter, въпреки че е в скандал със социалните мрежи.

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!