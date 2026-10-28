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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин ще бъде организирана "много скоро", твърдейки, че е постигнат напредък в усилията на САЩ за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Русия - Украйна

"Ще бъде уговорена среща много скоро", каза Тръмп пред репортери във военновъздушната база "Андрюс" близо до Вашингтон, визирайки евентуална първа среща между президентите на Украйна и Русия след началото на войната.

"Постигаме голям напредък с Русия и Украйна", добави той.

Анонсът на Тръмп беше направен преди планираните тристранни преговори с участието на представители на Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в началото на ноември.

Американският президент не посочи дата или място, а нито Киев, нито Москва са потвърдили публично, че двамата лидери са се споразумели за среща, отбеляза "Киев пост".

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