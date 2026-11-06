Американският президент е разговарял с пратеник на Владимир Путин в Белия дом, докато САЩ, НАТО, Киев и европейските съюзници обсъждат бъдещите гаранции за сигурност

2292 Снимка: АР/БТА

Чуйте статията:

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че уреждането на войната между Русия и Украйна може да е близо, и изрази увереност, че предстои постигането на мащабно споразумение, което ще обхване не само Украйна, но вероятно и цяла Европа. Изявлението му идва на фона на засилени дипломатически контакти между Вашингтон, Москва, Киев и европейските съюзници преди предстоящите мирни преговори в Абу Даби, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Пред журналисти в Белия дом Тръмп потвърди, че се е срещнал с Кирил Дмитриев, специален пратеник на руския президент Владимир Путин. Американският държавен глава обаче уточни, че не е разговарял лично с украинските представители, които също са били във Вашингтон.

"Това ще бъде голямо споразумение и то ще включва повече от Украйна. Бих могъл дори да кажа, че може да включва цяла Европа. Бих могъл дори да кажа, че то може да включва цяла Европа. Това ще бъде едно голямо, красиво споразумение и всички ще бъдат въодушевени", заяви Тръмп.

Президентът не разкри конкретни подробности за съдържанието на евентуалното споразумение, нито посочи какви отстъпки биха били необходими за неговото постигане, предаде БТА.

Междувременно стана ясно, че руският пратеник Кирил Дмитриев и украински представители са провели среща с първата дама на САЩ Мелания Тръмп. С нейно посредничество е било постигнато неколкодневно примирие, което да позволи евакуацията на хора от окупирания украински град Олешки.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Паралелно с дипломатическите контакти във Вашингтон представители на САЩ, НАТО, Украйна и европейски партньори проведоха в четвъртък разговори в Брюксел, посветени на възможностите за прекратяване на войната и изграждането на дългосрочни гаранции за сигурност.

Американският пратеник Джаред Къшнър определи срещата като продуктивна и съдържателна. В публикация в социалната мрежа Екс той подчерта, че Вашингтон работи интензивно с всички участници в дипломатическия процес за намирането на практическо решение, което да сложи край на конфликта и да положи основите на траен мир.

По думите му разговорите са били съсредоточени върху гаранциите за сигурността на Украйна и бъдещата архитектура на европейската сигурност.

Участниците са обсъдили пет основни приоритета - постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждни канали за комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност, взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация и създаване на устойчива рамка за дългосрочна стабилност в Европа.

Къшнър подчерта, че всяко бъдещо споразумение трябва да зачита суверенитета, териториалната цялост и независимостта на държавите при вземането на решения.

Той изтъкна, че всяка страна трябва да запази правото самостоятелно да определя политиката си за сигурност и участието си в международни съюзи, без друга държава да може да налага вето върху този избор.

Според американския пратеник евентуалната нова рамка за европейска сигурност няма да замени съществуващите международни институции и механизми за отбрана.

Къшнър беше категоричен, че НАТО ще продължи да играе централна роля в колективната отбрана на Европа, а бъдещите договорености трябва да надграждат вече поетите ангажименти.

Тези принципи имат особено значение на фона на продължаващите разногласия между Москва и Киев относно бъдещия статут на Украйна, нейните отношения със западните военни съюзи и гаранциите срещу нова военна агресия.

Следващият важен етап от дипломатическите усилия е насрочен за 10 и 11 ноември, когато представители на Украйна, Русия и Съединените щати трябва да се срещнат в Абу Даби, Обединените арабски емирства.

Очаква се разговорите да бъдат съсредоточени върху възможностите за прекратяване на военните действия, бъдещите гаранции за сигурност и условията за постигане на по-широко мирно споразумение.

Предстоящата среща придобива особено значение след изявлението на Тръмп, че дипломатическите усилия могат да доведат до договореност с последствия за сигурността на целия европейски континент.

Въпреки оптимизма на американския президент обаче остават редица нерешени въпроси, включително териториалните спорове, гаранциите за независимостта на Украйна и механизмите за предотвратяване на бъдеща ескалация.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.