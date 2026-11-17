Във Филипините американският президент заяви, че САЩ ще настигне Китай за 10 месеца по производство на редкоземни елементи

1453 Снимка: АП/БТА

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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че германската банка "Дойче банк" (Deutsche Bank) не е имала право да разпространява данъчните му документи. Коментарът му дойде в кулоарите на срещата на върха във Филипините, след международно журналистическо разследване, според което част от документите му са били споделени по погрешка от банката, предаде ДПА.

По-рано през деня акциите на "Дойче банк" поевтиняха с 5 на сто след публикации за минали отношения на банката с Тръмп, уточни БТА.

"Платил съм много данъци", каза Тръмп. "Не трябваше да го правят. Незаконно е да го правят", добави той в отговор на последващ въпрос.

Анализ на над 15 милиона изтекли вътрешни документа на "Дойче банк" е показал, че през 2017 г., първата година от президентския мандат на Тръмп, служител на финансовата институция по погрешка е изпратил на външен данъчен консултант в САЩ линк за изтегляне на данъчни документи, отнасящи се до 1586 сметки.

Документите на банката са били прегледани в рамките на международно разследване на над 50 медии, чиито резултати бяха публикувани днес. Според участващите в разследването медии сред споделените с данъчния консултант файлове са били и документи, свързани с три от сметките на Тръмп. По това време американският президент категорично отказваше да разкрие данъчните си декларации.

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Също пред журналисти в Манила Тръмп заяви, че САЩ ще настигне Китай в производството на редкоземни елементи в рамките на 10 месеца, , като не даде повече подробности по въпроса, предаде ДПА.

"Произвеждаме редкоземни елементи в количества, каквито никога досега не сме произвеждали", каза Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Асоциация на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила в отговор на журналистически въпрос какво послание отправя към Китай по тази тема.

"Ще ги настигнем в рамките на 10 месеца", заяви американският президент. "Всичко, от което се нуждаем, ще го имаме след 10 месеца. Произвеждаме големи количества редкоземни елементи", добави той.

Тръмп не уточни за какви производствени обеми става дума и дали те включват добив от други държави. Вашингтон отдавна търси партньорства в чужбина, за да намали зависимостта си от Китай, който е водещият световен производител на редкоземни елементи.

След срещата във Филипините Тръмп планира да отпътува за Китай, където в четвъртък ще се срещне с президента Си Цзинпин. В сряда в китайския град Шънчжън започва срещата на върха на АТИС.

Редкоземните елементи се превърнаха в основна спорна точка в търговския конфликт между САЩ и Китай. След като Тръмп рязко повиши митата през април миналата година, Пекин наложи експортни ограничения върху някои от металите, от които промишлеността се нуждае.

Тези суровини се използват във високотехнологичния и отбранителния сектор заради свойствата им, които са от съществено значение за производството на определени изделия. Те се влагат и в широко използвани продукти като екраните на смартфони и телевизори, задвижващите системи на електродвигатели, полупроводниците и турбините.

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