Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че може да се очаква "нещо специално, нещо безпрецедентно" в преговорите за мир в Близкия изток, в навечерието на посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, предаде Франс прес.

Тръмп

"Имаме реална възможност да постигнем нещо велико в Близкия изток. Всички са готови за нещо специално, за нещо, което се случва за първи път. Ще успеем", написа той в платформата си "Трут соушъл".

По време на разговор с журналисти в петък Тръмп вече заяви, че смята, че има "споразумение" за Газа, след като през седмицата представи нов мирен план на няколко арабски и мюсюлмански държави, както и на Бенямин Нетаняху.

Тръмп: Изглежда имаме сделка за Газа, която ще върне заложниците у дома
"Това ще бъде споразумение, което ще върне заложниците. Това ще бъде споразумение, което ще сложи край на войната", обеща американският президент.

Според дипломатически източник, американският план от 21 точки предвижда по-специално постоянно примирие в Газа, освобождаването на израелските заложници, държани на палестинска територия, изтегляне на Израел, както и бъдещо управление на Газа без "Хамас", чието безпрецедентно нападение атаки на 7 октомври 2023 г. предизвика войната, припомня АФП.

