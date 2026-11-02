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Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще помилва всички, които са работили в неговата администрация, чак до най-младшите служители в Белия дом, ако от Демократическата партия спечелят мнозинство в някоя от двете камари на Конгреса на утрешните междинни избори в САЩ и инициират разследвания на екипа му.

Тръмп

"Бих го направил, ако се наложи. Разбира се", каза Тръмп в интервю за "Ню Йорк Поуст".

"Направих го за 6 януари", напомни президентът как в първия ден от втория си мандат помилва приблизително 1500 души за нападението срещу Капитолия в края на първия през 2021 г.

Мнозинство на демократите в която и да е от камарите може да разпитва помощниците му, да получи достъп до електронните им пощи и да ги накара да отговарят публично до края на мандата му.

Висши демократи вече са определили целите, сред които са децата на Тръмп, досиетата "Епстийн", имиграционната служба ICE и корпорациите, с които администрацията е сключила сделки, отбелязва "Дейли мейл".

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В интервюто Тръмп каза, че проучванията, които прогнозират загуба на Републиканската партия, грешат, но и се закани, че ще бъде "Господин Вето" за мнозинство на демократите и си пожела трети мандат, на какъвто няма право съгласно 22-рата поправка на Конституцията на САЩ.

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