Американският президент Доналд Тръмп призова сънародниците си да не се плашат от новия коронавирус. Той добави, че ще бъде изписан от болницата тази вечер (в 01,30 ч. във вторник българско време).

"Ще напусна страхотния медицински център "Уолтър Рийд" в 18,30 ч. Чувствам се наистина добре! Не се плашете от Ковид. Не допускайте той да диктува живота ви", написа Тръмп в Туитър, уверявайки, че се чувства "по-добре, отколкото преди 20 години".

По-рано президентът бе критикуван за това, че е напуснал, макар и за кратко болницата. Агенциите съобщиха за това, като показаха снимки на Тръмп с предпазна маска на задната седалка на автомобил.

Някои аспекти от заразяването на американския президент с коронавирус остават неясни. Лекарите казаха по-рано, че нивата на кислород са паднали два пъти и че поне веднъж се е наложило Тръмп да получи допълнително кислород. Той освен това е имал треска, но не се съобщава колко му е била температурата.

Президентският лекар Шон Конли каза, че медицинският екип все още очаква подробности около изследванията на белите му дробове. Тръмп е на стероидно лечение, назначен му е петдневен курс с противовирусното лекарство "Ремдесивир" и той приема специален медикамент на основата на антитела.

Междувременно прессекретарят на Белия дом Кейли Макенани стана поредният приближен до президента с положителен тест за коронавирус.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!