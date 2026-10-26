Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи ескалира нападките си срещу Норвегия, наричайки я "скапана страна" и заявявайки, че норвежките имигранти не са добре дошли в САЩ, защото Нобеловият комитет, базиран в столицата Осло, не му е присъдила Нобеловата награда за мир, предаде Ройтерс.

Тръмп

Тръмп направи изказването по време на политически митинг в Мичиган преди междинните избори следващата седмица.

Приписвайки скорошните безредици във Франция на имигрантите, американският президент заяви, че ще приветства имигранти от някои държави, но не и от Норвегия "защото не получих Нобелова награда". "Затова не искам никой от Норвегия", подчерта Тръмп.

До момента няма признаци, че администрацията на Тръмп е приела нова политика спрямо имигрантите от Норвегия, отбелязва Ройтерс.

"Той много добре знае, че Нобеловият комитет е независим. Напомнихме им за това, ако някой се чуди, и това все още е така", каза днес норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде пред националната телевизия. Министерството му отказа допълнителен коментар.

"Петно върху Норвегия": Тръмп критикува избора на бивша съдийка от МНС за Нобел
Виж още "Петно върху Норвегия": Тръмп критикува избора на бивша съдийка от МНС за Нобел

"Норвегия се превърна в скапана държава, всъщност", заяви Тръмп, използвайки термин, който вече употреби за Хаити, Либия, Сомалия и Йемен, припомня Ройтерс.

Норвегия е сред страните с най-висок доход, измерван като БВП на глава от населението, показват данните на Международния валутен фонд. Норвежкият суверенен фонд отчете рекордна печалба от 1,75 трилиона норвежки крони (184,3 милиарда долара) за първата половина на 2026 г.

Нобеловият комитет до момента не е коментирал думите на американския президент. По-рано този месец Тръмп определи отказа да му бъде присъдена Нобеловата награда за мир като "неизличимо петно" върху репутацията на Норвегия.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
17327
Шест поред без загуба - Специалния пак скъса сценария и изравни рекорд в Ел Класико Корнер
Шест поред без загуба - Специалния пак скъса сценария и изравни рекорд в Ел Класико
9698
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
1574
Apple вече проверява какво има в кутиите с iPhone, без да ги отваря IT
Apple вече проверява какво има в кутиите с iPhone, без да ги отваря
386
Четири грешки, които екранизациите по Джейн Остин допускат, според експертите Impressio
Четири грешки, които екранизациите по Джейн Остин допускат, според експертите
2710
Отвъд Ню Йорк и Лондон: Петте града, които ще променят света ни Trip
Отвъд Ню Йорк и Лондон: Петте града, които ще променят света ни
2837
Пълнени гъби с крема сирене и кашкавал: Малки хапки с голям вкус Вкусотии
Пълнени гъби с крема сирене и кашкавал: Малки хапки с голям вкус
2196
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
575
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
770