Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска арест на бившите шефове на ФБР и ЦРУ Джеймс Коми и Джон Бренън след разследването на ролята им в т.нар. "Рашагейт" (намесата на Русия в американските избори).

Тръмп

На въпрос на изданието Daily Caller дали бившите служители ще бъдат арестувани, той отговори: "Не знам дали ще се случи. Те (арестите) трябва да бъдат арестувани. Това, което са направили, е срамно. Те са мамели, лъгали са, направили са толкова много лоши неща". "Мога да кажа, че те трябва да бъдат арестувани... Те трябва да бъдат [арестувани], защото са нечестни и са били хванати", добави Тръмп.

На въпроса "Бихте ли се чувствали комфортно да ги видите в белезници и да бъдат арестувани на живо?" Тръмп отговори: "Това изобщо не би ме притеснило".

Разузнаването на САЩ наскоро разсекрети документи, които според Белия дом потвърждават фабрикуването на данни за намесата на Русия в изборите през 2016 г. и влиянието на Кремъл върху победата на Тръмп.

Междувременно Тръмп заяви в събота, че ще издаде указ, с който ще изисква удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори, предадоха Ройтерс и БТА.

"Удостоверяване на самоличността ще има на всички избори. Без изключения! Подготвям указ по този въпрос!", заяви американският лидер в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Също така няма да има гласуване по пощата, освен за тежко болните и за войниците, които са разположени далеч", изтъкна президентът.

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система, отбелязва Ройтерс.

Държавният глава и негови съюзници републиканци твърдят, че на избори масово гласуват хора, които не са граждани на САЩ.

Освен това Тръмп от години призовава да спре употребата на електронни машини за гласуване, като настоява вместо това да бъдат използвани хартиени бюлетини, които да бъдат преброявани на ръка.

