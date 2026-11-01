Американският президент заяви, че армията на САЩ има да се справи с още „една-две“ цели в Иран

4426 Снимка: AP/БТА

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По време на речта си пред привържениците си във Флорида президентът на САЩ Доналд Тръм призна, че съпругата му Мелания го моли да не танцува на митингите, тъй като това е не подхожда на един президент.

"Това влудява съпругата ми. Тя каза: "Скъпи, не е президентско, когато правиш тези свои упражнения с вдигане на ръце. Моля те, моля те, не танцувай", разказа Тръмп на митинга.

По думите му Мелания му предложила да си представи как биха изглеждали други американски лидери, ако се държали по същия начин. Как танцува на сцената, например, Дуайт Айзенхауер. В отговор на това Тръмп попита тълпата дали могат да си представят Джо Байдън да танцува на сцената.

Междувременно Тръмп отказа да отговори на въпроса дали САЩ планират следващата седмица да възобновят военните действия срещу Иран. "Защо задавате такъв глупав въпрос? Да приемем, че ще се върна [към ударите] - ще ви кажа ли за това? Или, да приемем, че няма да се върна - пак няма да ви кажа", заяви президентът на САЩ.

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Тръмп заяви, че американските войски са извели от строя по-голямата част от иранските въоръжени сили, но все още им предстои да "се справят" с една или две цели. Според него армията може да се справи с това "за десетина минути".

Тръмп съобщи по време на среща с журналисти в резиденцията си във Флорида, че сред целите на американската армия е обект в района на планината Кох-е Коланг, която в САЩ наричат планината "Пикакс". Според Вашингтон там се намира подземен ядрен комплекс на Иран, чието съществуване Техеран отрича.

Ден по-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Тръмп все още не е взел решение за нови удари срещу Иран и че Съединените щати са отворени за дипломатически преговори. Същия ден върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей предупреди САЩ и Израел да не възобновяват военните действия.

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