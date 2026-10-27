Участието в екскурзията е било обявено на благотворителен търг, но Умар Кремльов, не е участвал в наддаването

2635 Снимки в колаж: Telegram Умар Клемлев/Facebook Donald Trump Jr.

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Синът на президента на САЩ Доналд Тръмп-младши през август 2026 г. е пътувал до Монголия на лов и е прекарал там два дни с Умар Кремльов, председател на Международната боксова асоциация и предприемач, близък до Кремъл, който, както стана ясно неотдавна, е платил част от сватбеното му тържество, пише в. "Файненшъл Таймс".

През септември 2026 г. стана известно, че Кремльов е покрил част от разходите за сватбеното тържество на Доналд Тръмп-младши на Бахамите. Демократите в Конгреса на САЩ започнаха разследване. По-късно Тръмп-старши заяви, че синът му е върнал парите на Умар Кремльов.

Пътуването до Монголия в компанията на сина на президента на САЩ е било с наддаване на благотворителен търг. Един от победителите наистина се е присъединил към Тръмп-младши на лов за планински овни. Освен него и Кремльов (който не е участвал в търга), в това пътуване се е включил и дългогодишният спонсор на Републиканската партия Кевин Смол.

Тръмп-младши е пристигнал в столицата на Монголия Улан-Батор в края на август, след сватбата си на частен остров в Карибско море, част от разходите за която са били поети именно от Кремльов. След това Тръмп е изминал няколкостотин километра до лагер в западната част на страната, където се е лагерувал заедно с малка група ловни водачи, шофьори и готвачи. Там към него се е присъедини Кремльов, придружен от Артур Мартиросов — бизнесмен и партньор във венчърния фонд "Восход", който е под санкции от САЩ.

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На 30 август Кремльов публикува в своя Telegram канал два видеоклипа, в които споменава, че лети за Монголия с Мартиросов, а след това още едно - в него той показва кадри от това пътуване. В описанието към това видео Кремльов пита: "А как се отнасяте към лова?".

Един от участниците в екскурзията разказва, че по време на престоя си в лагера Тръмп-младши и Кремльов са се старали да не се снимат заедно. Във видеото на Кремльов също не се вижда синът на президента на САЩ, но в кадър се появяват двама от организаторите на ловните му екскурзии.

Според един от водачите, по време на пътуването Тръмп-младши е убил един алтайски планински овен (аргали) - те са застрашени от изчезване и се ценят сред ловците заради големите си рога. След лова Тръмп се е върнал в столицата на Монголия. Пътуването му обаче не е приключило с това - той е провел още редица неофициални срещи, включително вечеря с президента на Монголия Ухнагин Хурелсух.

Тръмп-младши — като член на семейството на президента - е пътувал, придружен от охрана от Сикрет сървиз. Посолството на САЩ в Улан-Батор е платило хотелски стаи на стойност 18 715 долара във връзка с някаква "визита" на служители на Сикрет сървиз от 23 август до 6 септември.

Представител на сина на президента на САЩ е заявил, че Доналд Тръмп-младши е бил запознат с Умар Кремльов от общ приятел от ловните среди. "Дон даде да се разбере, че с Умар го свързва лично приятелство, а не делови отношения. Тяхното приятелство се основава предимно на общата им любов към лова, риболова и отдиха сред природата. Не е изненадващо, че в началото на тази година те са ходили заедно на лов", допълва представителят на Тръмп-младши.

Експерти в областта на разузнаването обаче считат, че подобни връзки създават благоприятни условия за манипулации, пише "Файненшъл Таймс".

"Напълно без значение е колко добросъвестни са намеренията на хората. Веднага щом руските служби за сигурност и разузнаване разберат, че някой има връзки с човек, който представлява голяма стойност, те ще се опитат да използват тази връзка за свои цели", казва бившият директор по контраразузнаване в Съвета за национална сигурност на САЩ Холдън Триплет, цитиран от изданието.

Лорън Уайт от организацията "Граждани за отговорност и етика във Вашингтон" пък казва, че продажбата на екскурзия със сина на президента повдига етични въпроси. "Купуването на достъп до властта буди тревога от етична гледна точка, независимо дали става дума за благотворителност, сватба, дарение за предизборна кампания или щедър подарък", казва тя.

Умар Кремльов (истинското му фамилно име е Лутфулоев) заема поста президент на Международната боксова асоциация (IBA) от 2020 г. По време на неговото управление организацията е получила десетки милиони долари от "Газпром". През 2023 г. Международният олимпийски комитет лиши IBA от правото да провежда олимпийски турнири по бокс, между другото поради липсата на прозрачност във финансирането.

През 2024 г. Кремльов става новият собственик на автодилъра "Ролф", който преди това е принадлежал на бизнесмена Сергей Петров и е прехвърлен под временно управление с указ на Путин. Изданието "Проект" твърди, че Кремльов е получил "Ролф" благодарение на приятелството си с шефа на службата за охрана на руския президент Алексей Рубежни. Освен това Кремльов е придобил редица активи в лотарийния и букмейкърския бизнес - също благодарение на приятелството си с Рубежни, пише "Проект".

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