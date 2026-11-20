Илон има много добри намерения, той беше с мен през цялото време, каза американският президент, след като милиардерът се разграничи от неговото движение

4071 Снимки в колаж: АП/БТА

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още счита Илон Мъск за свой приятел, въпреки че милиардерът се опитва да се дистанцира от движението на Тръмп МАГА (MAGA - Make America Great Again, в превод от английски език - "Да направим Америка отново велика").

Главният изпълнителен директор на "Тесла" (Tesla) и "СпейсЕкс" (SpaceX) Мъск каза в сряда пред в. "Ню Йорк Таймс", че "не е част от МАГА".

В интервю за "Ен Би Си Нюз" Тръмп снощи заяви, че въпреки това Илон все още е негов приятел. "За мен МАГА означава нещо много конкретно и когато хората се отклоняват от него, не им се получава много добре", каза Тръмп. "Но Илон е... Илон има много добри намерения. Искам да кажа, той беше с мен през цялото време, пътуваше с мен", добави той, цитиран от БТА.

Мъск заяви вчера, че "не е сигурен" какво означава МАГА. "Ако това означава нещо като сляпо придържане към набор от политики на Републиканската партия, тогава аз определено не го споделям", заяви той. Милиардерът също така изрази разочарование от решението си да дари почти 500 милиона долара на кандидати на републиканците по време на неотдавнашните междинни избори в САЩ.

Той каза, че се чувства "доста глупаво", че е похарчил толкова много пари. Републиканците на Тръмп загубиха контрола както над Камарата на представителите, така и над Сената, след като демократите постигнаха убедителна победа.

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Мъск често бе заснеман с шапки с надпис МАГА, а на митинг през 2024 г. той заяви: "Аз не съм просто МАГА, аз съм мрачен, готически МАГА".

Милиардерът подкрепи предизборната кампания на Тръмп през 2024 г. с над 250 милиона долара и в началото на 2025 г. оглави т. нар. Министерство за правителствена ефективност (DOGE), което извърши широкообхватно съкращение на работни места и драстично намали разходите на американското правителство.

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