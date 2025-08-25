Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че може да разположи американски войници в Чикаго и те са готови да се придвижат навсякъде в кратък срок, за да се борят с престъпността, предаде Ройтерс.

Ню Йорк и Чикаго са следващите, в които ще влезе Националната гвардия
Виж още Ню Йорк и Чикаго са следващите, в които ще влезе Националната гвардия

"Можем да се придвижим навсякъде в рамките на по-малко от 24 часа", заяви Тръмп в отговор на въпрос дали Пентагонът се готви за разполагане в Чикаго. Тръмп заяви, че Чикаго се нуждае от федерална помощ по въпроса, но не обяви решение.

"Те се нуждаят от помощ. Може да изчакаме. Може да чакаме, а може и да не чакаме, може просто да отидем и да го направим", заяви Тръмп пред репортерите, които бяха в Овалния кабинет, докато той подписваше укази, целящи да спрат освобождаването на заподозрени в престъпления, без да се изисква плащане на гаранция.

Тръмп пое контрола над полицейските сили във Вашингтон и позволява на войниците от Националната гвардия да носят оръжие, докато патрулират в града. Той заплашва да разшири военното присъствие на САЩ в градове, контролирани от демократите, сред които Балтимор и Чикаго.

ИЗБРАНО
70-годишната Донатела Версаче e неузнаваема, продължава да впечатлява с новата си визия Лайф
70-годишната Донатела Версаче e неузнаваема, продължава да впечатлява с новата си визия
8030
Джокович мина през дълъг медицински таймаут и кошмарен сет на старта на US Open Корнер
Джокович мина през дълъг медицински таймаут и кошмарен сет на старта на US Open
6208
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден! Бизнес
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден!
4918
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности IT
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности
5895
Той беше Шварценегер и Сталоун. Но не ги харесваше Impressio
Той беше Шварценегер и Сталоун. Но не ги харесваше
6841
Все по-малко български туристи в Турция Trip
Все по-малко български туристи в Турция
2245
Без месо: Пълнени камби по турски Вкусотии
Без месо: Пълнени камби по турски
2463
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите? Zodiac
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите?
1299