На среща във Флорида двамата обсъдиха още конфликта с Иран и ръста на разходите за отбрана

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Русия трябва да избягва действия, които умишлено или неумишлено разширяват войната ѝ в Украйна, и е важно да се постигне мирно решение на конфликта възможно най-бързо. За това призоваха президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте в съвместно изявление след срещата си във Флорида, предаде Ройтерс.

"Обсъдихме важността от това Русия да избягва всякакви действия, които, волно или неволно, разширяват водената от нея война, както и значението да се достигне до мирно решение на конфликта възможно най-бързо", заявиха двамата лидери.

И посочиха, че войната в Украйна и американско-израелската война срещу Иран са били основните теми на техните разговори, без да уточняват какво точно е обсъждано по иранския въпрос.

Освен това Тръмп и Рюте са разговаряли за увеличаване на разходите за отбрана и инвестициите както в САЩ, така и в целия Северноатлантически алианс.

Срещата във Флорида се състоя дни след като американският президент проведе разговори миналата седмица в Азия с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, наричайки всеки от тях свой "приятел".

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Срещата на Тръмп с Путин предизвика остри реакции от страна на опонентите му от Демократическата партия в САЩ и от европейските съюзници, които настояват да бъдат включени в подкрепяните от Вашингтон преговори за край на войната.

Марк Рюте, който многократно се стреми да тушира напрежението в НАТО и да задържи Тръмп на страната на съюзниците, коментира, че е напълно нормално големите ядрени сили да провеждат срещи.

Украинският президент Володимир Зеленски, който бе критикуван от Тръмп, също заяви, че Европа трябва да бъде включена в мирния процес.

Американският президент пък редовно критикува западните и демократичните съюзници на Вашингтон заради нивата на разходите за НАТО, търговските мита и това, което той определя като недостатъчна подкрепа за войната срещу Иран.

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