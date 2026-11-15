"Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в хаос", заяви президентът на САЩ

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп хвърли вината за спирането на въздушния трафик в страната преди два дни върху своя предшественик на поста Джо Байдън, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В първи свой коментар по темата републиканецът Тръмп определи начина, по който администрацията на демократа Байдън е управлявала авиационния сектор, като катастрофа.

"Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в хаос", написа президентът на САЩ в своята социална платформа Трут Соушъл.

Той добави, че са били "похарчени безотговорно огромни суми пари, което направи една вече остаряла и нефункционираща система още по-лоша, отколкото беше в началото".

Байдън бе на власт четири години между първия и сегашния втори президентски мандат на Тръмп, отбелязва АФП.

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Ден по-рано американският министър на транспорта Шон Дъфи, цитиран от Ройтерс, заяви, че спирането на полетите в САЩ не се дължи на чуждестранна намеса.

Въздушният трафик в САЩ постепенно се възстановява след най-продължителното спиране на полетите в цялата страна през последните 25 години, което доведе до отменянето на над 2000 полета, предизвика верижна реакция по целия свят, остави пътници блокирани и принуди редица спортни отбори да търсят спешно алтернативен транспорт, предаде Асошиейтед прес.

Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заявиха, че новите технологии, внедрени в системата за контрол на въздушното движение в страната, са претоварили остарялото оборудване и са причинили прекъсвания в комуникационните системи и пропуски в радарното покритие, което е довело до спирането на всички полети за повече от четири часа.

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