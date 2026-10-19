Американският президент призова Петата република да затвори границите си, "преди да е станало твърде късно"

11617 Снимка: АР/БТА

Чуйте статията:

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се присъедини тази вечер към своя вицепрезидент Джей Ди Ванс, като посочи имиграцията като причина за безредиците във Франция, предаде ДПА.

"Франция гори!", написа президентът в платформата си "Трут Соушъл", призовавайки Петата република да затвори границите си, "преди да е станало твърде късно". "Имиграцията на хора от един напълно различен свят, хора с омраза в сърцата си, съсипа тази някога велика страна", добави той.

Миналата нощ половин милион души излязоха на протест във Франция срещу високите разходи за живот. В много градове се стигна до грабежи, палежи и материални щети, като маскирани участници в безредиците атакуваха кметства, полицейски управления и други държавни сгради.

По-рано Ванс сподели в социалната мрежа "Екс" видеоклип, показващ как кметството в Лимож гори и изрази надежда, че "американците обръщат внимание".

Междинните избори в САЩ са насрочени за 3 ноември. На тях ще бъдат разиграни всички места в Камарата на представителите и приблизително една трета от местата в Сената.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Тръмп е известен със своята рестриктивна имиграционна политика и агресивни мерки за депортиране. Той многократно е обвинявал демократите, че са нанесли вреда на САЩ чрез либералната си имиграционна политика.

Снощи френският президент Еманюел Макрон заяви в извънредно телевизионно обръщение към нацията, че нищо не оправдава насилието и погромите по време на протестите в страната. Демонстрациите срещу високите разходи за живот и състоянието на училищата прераснаха в тежки сблъсъци с полицията, палежи и грабежи на магазини в Париж и десетки други градове. Силите за сигурност задържаха над 2300 души през уикенда, като само в столицата арестуваните надхвърлят 850 души.

Лидерът на опозицията Марин Льо Пен определи събитията като заплаха за демокрацията и разкритикува правителството за загуба на контрол. Председателят на Националното събрание инициира парламентарно разследване на случаите на мародерство и насилие. В същото време органите на реда продължават дежурствата около ключови площади и правителствени сгради в очакване на нови демонстрации.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.