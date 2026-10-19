Тръмп: Франция гори! Имиграцията съсипа тази някога велика страна
Американският президент призова Петата република да затвори границите си, "преди да е станало твърде късно"
Чуйте статията:
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се присъедини тази вечер към своя вицепрезидент Джей Ди Ванс, като посочи имиграцията като причина за безредиците във Франция, предаде ДПА.
Тръмп
"Франция гори!", написа президентът в платформата си "Трут Соушъл", призовавайки Петата република да затвори границите си, "преди да е станало твърде късно". "Имиграцията на хора от един напълно различен свят, хора с омраза в сърцата си, съсипа тази някога велика страна", добави той.
Миналата нощ половин милион души излязоха на протест във Франция срещу високите разходи за живот. В много градове се стигна до грабежи, палежи и материални щети, като маскирани участници в безредиците атакуваха кметства, полицейски управления и други държавни сгради.
По-рано Ванс сподели в социалната мрежа "Екс" видеоклип, показващ как кметството в Лимож гори и изрази надежда, че "американците обръщат внимание".
Междинните избори в САЩ са насрочени за 3 ноември. На тях ще бъдат разиграни всички места в Камарата на представителите и приблизително една трета от местата в Сената.
Тръмп е известен със своята рестриктивна имиграционна политика и агресивни мерки за депортиране. Той многократно е обвинявал демократите, че са нанесли вреда на САЩ чрез либералната си имиграционна политика.
Снощи френският президент Еманюел Макрон заяви в извънредно телевизионно обръщение към нацията, че нищо не оправдава насилието и погромите по време на протестите в страната. Демонстрациите срещу високите разходи за живот и състоянието на училищата прераснаха в тежки сблъсъци с полицията, палежи и грабежи на магазини в Париж и десетки други градове. Силите за сигурност задържаха над 2300 души през уикенда, като само в столицата арестуваните надхвърлят 850 души.
Лидерът на опозицията Марин Льо Пен определи събитията като заплаха за демокрацията и разкритикува правителството за загуба на контрол. Председателят на Националното събрание инициира парламентарно разследване на случаите на мародерство и насилие. В същото време органите на реда продължават дежурствата около ключови площади и правителствени сгради в очакване на нови демонстрации.