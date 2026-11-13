Тръмп амбициран да реши въпроса с Куба преди края на президентския мандат
"Страната се намира в много тежко положение", отчете американският президент
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да "реши въпроса с Куба", преди да приключи президентският му мандат, предаде ДПА.
Тръмп
"Искам да приключа с въпроса за Куба, преди да си тръгна", каза Тръмп пред радиоводещия Хю Хюит, който го попита дали обмисля "освобождаването на Куба" чрез военна намеса.
"Следим ситуацията много внимателно. Страната се намира в много тежко положение. По същество, това е една провалена територия, държава или както щете я наричайте", каза Тръмп, цитиран от БТА.
Президентският мандат на Тръмп трябва да приключи през януари 2029 г.
През последните месеци правителството на САЩ наложи поредица от санкции срещу Куба, което значително задълбочи продължаващата от години икономическа и енергийна криза в страната, както и хуманитарната извънредна ситуация в карибската държава с население от 9,4 милиона души.
Вашингтон даде да се разбере, че очаква икономическа и политическа промяна в Куба, както и дистанциране на кубинското правителство от големи световни сили като Китай и Русия - в името на националната сигурност на САЩ.
Самият Тръмп пък напоследък твърдеше, че е оптимист за сключването на сделка с Куба и няма да използва сила.