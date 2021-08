Най-малко 29 души са загинали при мощното земетресение в Хаити, а разрушенията са значителни, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Трусът с магнитуд 7 разтърси западната част на Хаити днес, съобщи Американският геофизичен институт, предаде Ройтерс. Епицентърът бил на 8 км от град Пети Тру дьо Нип, на дълбочина 10 км.

По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът бил с магнитуд 7,6.

Американският център за предупреждение за цунами съобщи, че няма опасност от високи приливни вълни.

Трусът бил усетен по цялата територия на страната, предаде Франс прес. В градовете Жереми и Ле Кай, в югозападната част на острова, се съобщава за големи материални щети.

Сред убитите е и кметът Жан Габриел Фортуне, посочват местните медии.

Очевидци разказват в социалните мрежи, че страхът е голям, а хората тичат в паника по улиците сред рухналите им домове.

"Молете се и се надявайте да не видим още едно опустошение като през 2010 г. Нашите мисли са с тези, които са загубили близките си", пише потребител в Twitter.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv