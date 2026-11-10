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Американският президент Доналд Тръмп защити министъра на войната Пийт Хегсет срещу усилията на конгресмени от Камарата на представителите той да бъде подложен процедура по импийчмънт.

Тръмп

"Добре, той спечели две войни. Аз не знам как може да го подлагате на процедура по импийчмънт", заяви Тръмп в кратко телефонно интервю за агенция "Ройтерс". "Какво ще кажете за импийчмънт на хората от (войните във) Виетнам, Афганистан, Ирак и всички останали, когато воювахме вечно и нищо не се случи?", добави той.

Тръмп заяви също, че ще подкрепи Хегсет, ако той бъде отстранен от Конгреса.

Вчера конгресменът Томас Маси предложи да се проведе гласуване за импийчмънт на министъра на отбраната.

Искането бе внесено от конгресмена от Републиканската партия веднага, след като бе открито първото заседание на Камарата на представителите след междинните избори. То се основава до голяма степен на действията на Хегсет във връзка с войната в Иран, но съдържа и препратки към ролята му във военните операции в Йемен и Венецуела. Маси заяви, че действията на министъра представляват "тежки престъпления и провинения" и че неговото управление на Пентагона "по този начин оправдава процедура по импийчмънт".

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Гласуването в Камарата на представителите може да бъде проведено в средата на седмицата, оказвайки натиск върху републиканците - много от които обвиниха за провала си в изборите войната в Иран, но следващите стъпки са все още много несигурни.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън се опита да предотврати гласуването и предупреди законодателите да не подлагат на импийчмънт министъра на отбраната, докато военните действия на САЩ в Близкия изток продължават.

"Да се започне процедура по импийчмънт срещу член на кабинета точно сега, особено срещу министъра на отбраната, докато се водят военни действия в чужбина, би било ужасно послание. Би било ужасно нещо, което нашите съюзници и противници могат да видят", заяви републиканецът Джонсън при откриването на заседанието на Камарата на представителите. "Ние не отстраняваме министри в кабинета за политическа изгода или като евтини трикове и мисля, че всички го знаят", добави той.

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Очаква се повечето демократи в Камарата на представителите да подкрепят процедурата по импийчмънт на Хегсет, а лидерът на малцинството Хаким Джефрис през уикенда заяви, че е време министърът на войната да си ходи.

Ако вотът в Камарата на представителите бъде успешен, следващият етап на процедурата ще продължи в Сената.

Републиканците все още разполагат с мнозинство в двете камари, докато новият състав на Конгреса не положи клетва през януари, когато демократите ще имат контрол.

Хегсет обяви, че по-късно днес ще даде необичайна пресконференция - първата му от 180 дни насам, във връзка с процедурата по импийчмънт, отбелязва БТА.

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