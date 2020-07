Товарен влак дерайлира и се запали на мост, с което предизвика частиното му срутване, в американския град Темпи, щата Аризона, съобщи местната полиция в профила си в Туитър.

"Полицията и пожарната служба от Темпи са на мястото на дерайлирането на влака и на големия пожар над езерото Темпо таун", уточниха органите на реда.

Локомотивът, теглещ композицията, както и няколко от цистерните, които е превозвал, са паднали в реката, преминаваща през града. Пожарът, възникнал след катастрофата, е довел до гъст, черен пушек, заради който властите временно са затворили съседната магистрала - една от най-натоварените в щата.

Спрян е и граждански полет, който трябвало да излети от международното летище на близкия град Финикс.

От пожарната уточниха, че трите вагона, които са паднали, са били цистерни и са пренасяли опасни запалими химикали и призоваха местните хора да избягват района до изчистване на дима.

Засега се съобщава само за един пострадал, който е вдишал дим и е откаран в болница. Никой от влаковите служители не е пострадал.

Причините за инцидента се изясняват.

Свидетелка разказа, че е карала колелото си под моста минути преди инцидента.

"Обърнах се, за да погледна какво става и това беше най-големият страх, който съм изпитвала в живота си. В езерото от средата на моста се изсипваше огън. Изглеждаше като сцена от ада", каза Камил Кимбъл.

Multiple agencies are hard at work battling this 2nd alarm fire. Additional road closures are now in place including 202 from 101 to the SR143. @Arizona_DPS pic.twitter.com/sxnnVObapP