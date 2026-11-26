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Товарен самолет е излязъл от пистата на международното летище в Маями, което е довело до затварянето на всички писти с изключение на една, в разгара на натоварения период около Деня на благодарността, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.
"Самолет на "ФедЕкс" напусна пределите на писта 26Р на международното летище в Маями около 20:40 ч." (3:40 българско време), съобщиха от летището в изявление в Екс.
При инцидента няма пострадали, съобщи БТА.
"Благодарим на пътниците за търпението, докато работим за безопасното възстановяване на нормалната дейност", се казва още в съобщението.
Причините за инцидента не се посочват. Според "ФедЕкс" самолетът от типа МД-11 се е сблъскал с проблеми при кацането си.
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"ФедЕкс" тъкмо беше започнала да използва отново самолети МД-11, след като самолет от подобен тип се разби при излитане в Кентъки. Тогава загинаха тримата души на борда, както и 12 души на земята.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.