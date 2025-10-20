Двама служители на международното летище в Хонконг загинаха, след като товарен самолет на Emirates, пристигащ от Дубай, излезе от пистата при кацане и се разцепи на две половини в морето, съобщи Би Би Си. Четиримата членове на екипажа са оцелели, а властите започнаха разследване на причините за инцидента, определен като един от най-тежките в авиационната история на града.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Полетът Emirates EK9788, пристигащ от Дубай около 03:50 местно време (19:50 GMT), е излязъл извън пистата и се е сблъскал с патрулен автомобил на летищната охрана. Двамата служители в автомобила са загинали на място, докато четиримата членове на екипажа на самолета са оцелели.

Снимка: БТА/АР

Властите са започнали разследване на причините за катастрофата, тъй като остават въпроси относно траекторията на самолета при кацането. Според летищните власти на екипажа са били дадени правилни инструкции, а на пистата има ясни обозначения за навигация.

Снимка: БТА/АР

Изпълнителният директор по летищни операции Стивън Ю съобщи, че патрулният автомобил се е движел по път извън оградата на пистата "на безопасно разстояние", когато самолетът внезапно е завил, пробил е оградата и се е блъснал в автомобила, избутвайки го в морето.

Снимка: БТА/АР

"Обикновено самолетът не би трябвало да завива към морето", заяви Ю на пресконференция, добавяйки, че машината не е подала сигнал за бедствие при кацане.

Той подчерта, че патрулният автомобил "в никакъв случай не е излизал на пистата". Водолази са открили телата на двамата служители - на 30 и 41 години, с опит съответно 7 и 12 години.

Снимка: БТА/АР

Министерството на транспорта на Хонконг изрази дълбока скръб за загиналите и поднесе съболезнования на семействата им.

В изявление до Би Би Си, говорител на Emirates потвърди, че самолетът е "понесъл щети при кацането в Хонконг", като уточни, че "екипажът е невредим и не е превозвал товар".

Снимка: БТА/АР

Карго самолетът Boeing 747-481 е нает по договор за "wet lease" от турската авиокомпания Act Airlines - споразумение, при което една авиокомпания предоставя самолет, екипаж и застраховка на друга.

Четиримата членове на екипажа са успели да отворят аварийните изходи малко след катастрофата. Те са били забелязани от пожарникари, пристигнали на мястото в рамките на две минути, и са били спасени.

Снимка: БТА/АР

Снимки от мястото показват, че самолетът е разцепен на две, като част от фюзелажа е потънала във водата, а по корпуса се виждат големи пукнатини. 

ИЗБРАНО
Няма такъв сладур! 12-годишен имитатор на Тодор Колев подкупи журито на "България търси талант“ Лайф
Няма такъв сладур! 12-годишен имитатор на Тодор Колев подкупи журито на "България търси талант“
8075
"Левски" направи вдъхновяващ обрат във Варна и се откъсна на върха Корнер
"Левски" направи вдъхновяващ обрат във Варна и се откъсна на върха
4187
Кристин Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната Бизнес
Кристин Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната
2456
Проблем на Amazon Web Services (AWS) срина множество сайтове IT
Проблем на Amazon Web Services (AWS) срина множество сайтове
1680
Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и са с "неизмерима стойност" Impressio
Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и са с "неизмерима стойност"
7056
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео) Trip
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео)
8030
Какво би станало, ако пием сок от моркови всеки ден Вкусотии
Какво би станало, ако пием сок от моркови всеки ден
26
Новолунието във Везни на 21 октомври: време на възможности Zodiac
Новолунието във Везни на 21 октомври: време на възможности
243
Времето в следващите дни: Слънце, мъгли, после повече динамика и дъжд Времето
Времето в следващите дни: Слънце, мъгли, после повече динамика и дъжд
824