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Четирима души загинаха, а един е ранен при инциденти, причинени от торнадо в турския курортен град Анталия, съобщи валията на провинцията Хулюси Шахин. Вятърът повали фургони в строителен обект в район Кепез. Починалите са работници.

Турция на Ердоган

Смъртта на двама от тях е установена на място, а другите двама са издъхнали в болницата. Работникът с наранявания е без опасност за живота, съобщи валията.

Заради смъртните случаи са задържани четирима души, сред които собственикът на строителния обект и техническият ръководител.

Спасителните екипи продължават да работят на място заради вероятността в района на инцидента да има и други пострадали.

Торнадото е съборило и строителен кран в същия район. Този инцидент обаче няма връзка с повалените фургони, уточни валията пред турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА. Под крана не са намерени загинали или ранени.

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