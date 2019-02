По традиция при произнасянето на президентската реч за Състоянието на Съюза президентът на САЩ, първата дама и конгресмените имат правото да канят специални гости. Тази година сред тях се открои 11-годишният Джошуа Тръмп, поканен от президента и първата дама Мелания, съобщава Би Би Си.

Детето няма никаква роднинска връзка с президента Тръмп. Джошуа е от Уилмингтън в щата Делауеър. Родителите му се казват Боби Берто и Меган Тръмп и детето носи фамилното име на майка си. Това обаче му е навлякло обиди и подигравки в училище. Съучениците му го подложили на системен тормоз и го наричали "глупак" и "идиот".

Този тормоз започнал още когато Тръмп обявил, че ще се кандидатира за президент. Заради него родителите на детето били принудени една година да го обучават вкъщи, а после той бил записан в друго училище. Там тормозът обаче започнал отново и момчето споделяло често, че мрази името си и че "мрази себе си". Детето било тъжно през цялото време. Когато научили за историята на Джошуа президентът Тръмп и първата дама го поканили на речта в Конгреса.

В изявление на Белия дом се казва, че въпреки тормоза върху Джошуа, "момчето е благодарно на семейство Тръмп за подкрепата".

Речта на президента обаче се оказа доста скучна за Джошуа и той бе уловен от фотообективите да спи на стола си в Конгреса.

