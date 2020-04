Прочутата Торинска плащаница бе изложена днес на виртуален показ пред вярващите в цял свят, за да вдъхне надежда на фона на пандемията, в навечерието на католическия Великден, предаде Асошиейтед прес.

Папа Франциск приветства инициативата на архиепископа на Торино Чезаре Нозилия. Така се изпълнява желанието на вярващите, които страдат от пандемията от Ковид-19 - причиняваното от коронавируса заболяване, каза Светият отец.

Архиепископ Нозилия от своя страна заяви, че е получил хиляди молби, от стари и млади, да зърнат, макар и дистанционно, Торинската плащаница.

По италианската телевизия бяха показани кадри с прочутата реликва, преди висшият духовник да отправи молитва. Хората днес "чакат да бъдат освободени от пандемията", която причинява толкова много смърт, и Торинската плащаница "отваря сърцата за вярата и надеждата", заяви архиепископ Нозилия.

