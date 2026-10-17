Прозападната опозиция спечели 22 от 27-те оспорвани мандата и запази контрола си над горната камара на парламента. Управляващата коалиция не успя да излъчи нито един сенатор

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Партиите от прозападната опозиция в Чехия спечелиха голяма победа днес на изборите за запълване на една трета от местата в горната парламентарна камара, Сената, и по този начин нанесоха тежък удар на управляващата коалиция на премиера Андрей Бабиш, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

При преброени всички гласове от Статистическата служба центристкото Движение на недоволните граждани (АНО) на милиардера популист не успява да вземе нито едно място.

На двудневния втори тур на изборите гласоподавателите бяха призвани да определят кой да заеме 27 от мандатите в 81-местния Сенат. Опозицията запази контрола си над горната камара. Кандидатите, пряко свързани с опозицията, печелят 22 мандата. АНО досега имаше само едно място, но сега загуби и него.

В Чехия водещата роля в законодателния процес има долната камара, но Сенатът играе важна роля при прокарването на конституционни поправки и утвърждаването на номинации за конституционни съдии.

Изборите бяха първото изпитание за Бабиш, откакто той се върна на власт през октомври 2025 г. след убедителна победа на парламентарните избори, отбелязва Асошиейтед прес.

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Той сформира управляваща коалиция с две по-малки евроскептични партии, чиято програма наред с другото предвижда и намаляване на помощта за Украйна.

Коалиционните му партньори също не спечелиха нито едно място на изборите.

Въпреки неуспеха на сенатските избори, според Ройтерс АНО продължава да води в националните социологически проучвания, а резултатът не се очаква сам по себе си да застраши стабилността на управляващата коалиция.

Вотът за Сенат се проведе непосредствено след местните избори, които също показаха затруднения за управляващата партия. АНО спечели изборите в шест от 13-те областни столици на Чехия, докато при предишния местен вот през 2022 г. беше постигнала успех в осем. Партията не успя да спечели и столицата Прага.

На местно равнище независимите кандидати и регионалните формации запазиха силните си позиции - тенденция, характерна за чешките общински избори.

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