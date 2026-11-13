Предупреждението е било предадено по закрити канали още преди месец

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Техеран заплаши с удари по Европа, ако тя позволи на САЩ да използва територията ѝ за атака срещу Иран.

Председателят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че американските военни бази, разположени на територията на Европа, ще станат цели за удари от страна на Техеран, ако съдействат на САЩ при атаки срещу Иран. Той отбеляза, че това предупреждение е било предадено на Европа по закрити канали още преди месец.

Освен това той заплаши САЩ с удари от голямо разстояние по базите на островите.

В последно време често се появяваха съобщения, че Тръмп може да възобнови военните действия срещу Иран след междинните избори, които вече приключиха с поражение за републиканците.

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Междувременно днес шефът на "Мосад" Роман Гофман води преговори с представители на американската администрация на фона на опитите на премиера Бенямин Нетаняху да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да възобнови военните действия срещу Иран, съобщи Axios с позоваване на три добре информирани източника.

Според изданието във Вашингтон Гофман е имал насрочена среща с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, след което трябва да отпътува за Маями за преговори със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Представители на израелската опозиция се опасяват, че Нетаняху може да се опита да започне нова военна операция срещу Иран или да провокира ответна атака на Техеран срещу Израел, за да затрудни процеса на сформиране на правителството на Гади Айзенкот.

На 12 ноември Нетаняху е провел двучасова среща с Айзенкот, по време на която го е информирал за ситуацията около Иран. В същото време източник, близък до Айзенкот, заяви, че той не счита настоящата обстановка за основание за незабавно започване на военна операция срещу Иран.

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