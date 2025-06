В отговор на американската атака Техеран изстреля ракети срещу редица израелски градове, сред които Тел Авив и Йерусалим, като в свещения за три религии град избухнаха няколко експлозии, съобщиха световните агенции.

При новото въздушно нападение на Иран срещу Израел са били използвани около 30 ракети, предаде иранското държавно радио.

Израелската армия (ЦАХАЛ) призова гражданите да потърсят укритие, а спешни екипи са изпратени на десет места в Северен и Централен Израел, поразени от въздушната атака.

От Спешната служба на Израел "Маген Давид Адом" съобщиха за най-малко 11 ранени, които са били транспортирани в болници. Един от пострадалите е в по-тежко състояние - това е 30-годишен мъж, поразен от шрапнел в горната част на тялото.

На телефоните в Израел са се включили предупредителни сигнали. Отбранителните системи работят за пресичане на заплахата, се допълва в съобщението на военните.

Сирени за въздушна тревога се включиха и в йорданската столица Аман. Ракетите не са насочени срещу Йордания, но през последните дни йорданската противовъздушна отбрана прихваща ракети и дронове от Иран към Израел.

Тази нощ Съединените американски щати предприеха масирана атака срещу три ключови ядрени обекта в Иран, сред които силно укрепеният комплекс Фордо, както и съоръженията в Натанз и Исфахан. В операцията са участвали шест бомбардировача Б-2, които са хвърлили 12 свръхмощни бомби GBU-57 (т.нар. "пробивачи на бункери") върху ядрения обект Фордо. Подводници на американския флот са изстреляли 30 ракети "Томахоук" по обектите в Натанз и Исфахан, като един от бомбардировачите Б-2 е хвърлил още две бомби GBU-57 върху Натанз.

Израелското въздушно пространство е затворено до второ нареждане, но сухопътните пропускателни пунктове [с Египет] и Йордания работят нормално. Всички полети на израелската авиолиния El Al са отменени до 27 юни - петък.

Сайтът за проследяване на полетите FlightRadar24 показва, че самолети не летят над въздушното пространство над Иран, Ирак, Сирия и Израел.

Междувременно Израел повиши равнището на тревога в цялата страна, като до второ нареждане са разрешени само т. нар. основни дейности след атаката на САЩ срещу Иран.

"С одобрението на министъра на отбраната Израел Кац и след оценка на ситуацията беше решено, че от днес (неделя) в 3:45 ч. (00:45 ч. по Гринуич) всички райони на страната [ще преминат] от равнище "частична" или "ограничена" дейност към ниво "само крайно необходима" дейност, което включва "забрана на образователните занятия, на събиранията и трудова дейност, като изключение правят само ключовите сектори", се посочва във военно комюнике.

