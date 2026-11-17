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обяви, че е засякло два руски военни самолета да навлизат от североизток в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана, предаде Ройтерс. Министерството на отбраната на Тайван
След като прелетели над източното крайбрежие на острова, самолетите напуснали зоната южно от югоизточния окръг Тайтунг, уточни министерството.
По-рано днес Южна Корея и Япония съобщиха за
подобни инциденти с руски военни самолети.
Това стана на фона на дипломатически форуми в Източна Азия и предстоящата в четвъртък в китайския град Шънджън среща между президентите на САЩ, Китай и Русия.
Китай смята Тайван за своя сепаратистка провинция и редовно изпраща военни кораби и самолети около острова.
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След
през 2022 г. Тайван се присъедини към западните санкции срещу Москва. На следващата година два руски военни кораба бяха забелязани край източното крайбрежие на острова, отбелязва Ройтерс. руската пълномащабна инвазия в Украйна
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.