Тайванското военно ведомство посочва, че Пекин използва инструменти с изкуствен интелект, за да открие слабите места в критичната инфраструктура на острова

340 Снимка: БТА

Китай все по-често предприема военни действия около Тайван и разработва ново оборудване, за да усъвършенства нападателните си възможности, се казва в публикуван днес доклад на тайванското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Китай води "хибридна война", за да отслаби доверието на хората в тайванското правителство и обществената подкрепа за разходите за отбрана, пише в текста. Тайванското отбранително ведомство също така посочва, че Китай използва инструменти с изкуствен интелект, за да открие слабите места в критичната инфраструктура на острова.

В края на септември китайският президент Си Цзинпин призова за отхвърлянето на независимостта на Тайван.

Народна република Китай смята Тайван за своя територия и многократно заплаши да превземе острова по военен път, ако той предприеме официални действия за обявяване на независимост. Пекин счита Демократичната прогресивна партия на Тайван, която подкрепя независимостта на острова, за сепаратистка.

Партията не смята за необходимо да обяви официално независимост, тъй като Тайван фактически функционира като независима страна. Това е и виждането на президента Уилям Лай, който дойде на власт миналата година.

Само 11 държави, както и Светият престол, обаче имат официални дипломатически отношения с Тайван.

