В книга с записки от 1992 до 2024 г., благословена от папа Лъв XIV, покойният понтифик описва пламтящите очи на демона, духовната криза след педофилския скандал в Чили и изкушението на абсолютната власт

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Папа Франциск признава в личен дневник, че е виждал дявола три пъти и че дори веднъж се озовал пред дверите на ада, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Откъси от този негов личен дневник са публикувани в книга, чиято премиера беше днес. Творбата е озаглавена "Духовният дневник на папа Франциск" и е дело на аржентинския кардинал Виктор Мануел Фернандес, който е бил приближен на аржентинския папа. Дневникът е бил воден от 1992 г. до 2024 г. В него Хорхе Берголио, избран през 2013 г. за папа Франски, разкрива своите тревоги, самокритики, съмнения, съжаления за някои извършени действия, както и своята изключителна човечност и вяра, отбелязва Франс прес. Виктор Мануел Фернандес, префект на Дикастерията за доктрината на вярата във Ватикана, посочва, че Франциск го е помолил да направи така, че размислите, записани в дневника му да станат един ден достояние на света.

След смъртта на Франциск през 2025 г. префектът споделил с новия папа Лъв Четиринадесети опасението си, че дневникът на предходния папа може да бъде "забравен в някой склад". Когато Лъв Четиринадесети научил, че има такива записки, той бил силно заинтригуван и дал разрешение откъси от тях да бъдат публикувани.

В едно от най-интригуващите разкрития в дневника си Франциск пише, че е виждал три пъти дявола и е чувал гласа му. "Открих, че демонът се навърта безсрамно наоколо, кръжи хитро и коварно", пише аржентинският папа в дневника си на 24 януари 2021 г. Франциск описва трите епизода, в които е видял дявола. "Преди около петнадесет години, го видях през прозореца на автомобила. Не мога да забравя заплашителните му и същевременно съблазнителни очи", разказва той. Вторият случай е бил в кармелитски параклис. "Дяволът ме погледна с пламтящи очи", казва Франциск. Третият случай е бил във Рим. "Видях го и чух гласа му - тържествуващ, сякаш притежаваше всичко. (...) Не мога да забравя мощния му тембър", пише Франциск и добавя: "Господ ми даде възможност да се освободя от спомена тези срещи".

На 7 юни 2018 г. Франциск, който по това време вече е папа, разкрива и че предишната нощ, докато се подготвял да си легне, е "видял дверите на ада". Беше "езическото изкушение в цялата му сила. Погледнах за малко и това ме ужаси", споделя той, като добавя, че тогава е грабнал броеница, защото смятал, че тя е оръжие срещу това изкушение.

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В дневника си Франциск не се колебае да критикува самия себе си заради моментите, в които е изпитвал пренебрежение, завист и гордост спрямо някого. Той се упреква и за случай, в който е пренебрегнал пиян мъж на улицата, който го заговорил, защото искал "да се разходи спокойно".

В последния период от живота си папа Франциск съжалява, че е бил "онзи надменен, самодостатъчен, циничен Хорхе, който лъже сам себе си".

Папа Франциск е имал силен характер и понякога е бил критикуван от членове на Римската курия - управленския орган на Католическата църква - заради стила си, определян като авторитарен, отбелязва Франс прес.

Изглежда, че Франциск се е страхувал, че дните му на Земята са преброени и се е тревожел от напредването на възрастта. През 1996 г., когато бил на 60 години, той написал в дневника си "Искам да върша добро през малкото време, което ми остава, и се надявам да бъда добър. Колко време съм пропилял напразно, колко зло съм сторил!" През 2001 г. той записва в дневника си: "Навършването на 65 години ме кара да мисля за края. Вече започвам да отброявам времето назад". Тези тревоги продължават дори след избирането му за папа през 2013 г. На 9 април 2016 г. Франциск например пише: "Атаките на дявола под различни форми се засилиха... Дали това е знак, че времето наближава своя край и че той (дяволът) не иска да загуби (битката)?".

Дневникът съдържа 86 страници, написани преди избирането на аржентинеца Хорхе Берголио за папа, и още 55 страници, написани след това.

"Личният дневник на папа Франциск" разкрива, че аржентинският папа е преживял дълбока духовна криза през 2021-2022 г., свързана със собствените му изкушения да упражнява власт по всемогъщ начин. Той успял да преодолее кризата, като се доверил изцяло на Божията милост, отбелязва Асошиейтед прес.

Книгата, съдържащи откъси от дневника на покойния вече папа, предлага изключително личен и почти воайорски поглед към мислите и сърцето на Франциск. Тя разкрива най-дълбоките му страхове, несигурност, мечти и изкушения, които той е пазил скрити от света, допълва агенцията. От страниците ѝ се разкрива един човек, който е изключително строг и критичен към самия себе си, но същевременно проявяващ безусловно доверие в Бога, който го води дори от най-дълбоките бездни на отчаянието.

Авторът на книгата, кардинал Виктор Мануел Фернандес, е аржентински богослов, който в творбата си дава контекст на записките от дневника на Франциск, които е избрал да публикува.

Последните думи, които аржентинският папа е записал в дневника си, са от 18 август 2024 г. Папа Франциск почина през април на идната година, като преди това прекара известно време в римска болница.

Най-вълнуващите части от дневника са откровенията на Франциск за собствените му духовни терзания и за това, което той описва като срещи с дявола - изключително реални, осезаеми и привидно ужасяващи преживявания, отбелязва Асошиейтед прес. Две от "срещите с дявола" са били, докато Францискт е бил в Буенос Айрес, а третата е била след катастрофалното му посещение в Чили през 2018 г. За тези мигове той разказва по-късно в дневника си.

По време на посещението си в Чили през януари 2018 г. папа Франциск предизвиква огромно възмущение, след като дискредитира жертви на най-известния сексуален насилник в страната, отбелязва Асошиейтед прес. Журналисти повдигат въпроса за това по време на пресконференция с папата на борда на самолета при завръщането му от Чили в Рим. И папата разпорежда проверка, в резултат на която той осъзнава, че жертвите са казвали истината, че той е сгрешил и че е бил подведен от църковната йерархия в Чили.

"Съсипан съм заради ситуацията в Чили и разговора с журналистите в самолета", написал Франциск по-късно в дневника си. "Осъзнах колко сериозен е проблемът. (...) Беше ми трудно да призная какво се е случило в Чили; не мислех, че ситуацията е толкова сериозна", допълва той.

На 7 юни 2018 г., няколко месеца след завръщането си от Чили, папа Франциск именно е написал в дневника си, че покрай скандала, разиграл се в тази страна, той вижда "дверите към ада. Езическото изкушение в пълната му сила". През юли и август 2018 г., докато се справял с последиците от скандала, той е написал: "Какъв срам и какво зло донесе това на Църквата!".

Но духовната криза на Франциск настъпила едва през 2021 г. Според новопоявилата се книга началото ѝ може да бъде датирано на 24 януари 2021 г. Ден по-рано Франциск отменил няколко предстоящи публични изяви. Ватиканът тогава обяви, че той страда от ишиас, но сега кардинал Фернандес разкрива, че Франциск е страдал от непоносими болки заради чревен проблем, заради който през юли 2021 г. той постъпил в болница за 10 дни. Там му била извършена операция за отстраняване на 33 сантиметра от дебелото черво.

През януари 2021 г., докато светът все още бил в плен на пандемията от ковид, във Ватикана царял пълен хаос заради мащабно финансово разследване, разрешено от самия Франциск. Няколко месеца по-рано, през септември 2020 г., Франциск уволнил кардинал Анджело Бечу, свой бивш близък сътрудник, тъй като бил убеден, че той е присвоил средства на Светия престол, припомня Асошиейтед прес.

Скандалът, както и убеждението на Франциск, че мрежа от корупция е обхванала Държавния секретариат на Ватикана, довели до безпрецедентно разследване и до години на съдебни производства. Чрез тях Франциск искал да покаже решимостта си да се бори с финансовите злоупотреби. Всичко това завършило с няколко осъдителни присъди, включително и срещу Бечу, но голяма част от тезата на прокуратурата за мащабна корупционна конспирация била отхвърлена. Апелативното дело по случая продължава, като ролята на самия Франциск в разследването е един от основните въпроси, поставени от защитата.

В книгата на Фернандес, появила се днес, няма пряко споменаване на съдебния процес, макар че той загатва за него, като публикува по-късни размисли на Франциск по темата, според които духовната криза от 2021-2022 г. е била "смесена с въпроси, свързани с управлението, натиск при вземането на решения, както и с духовна пустота и опустошение".

В крайна сметка Фернандес пише в книгата си, че кризата е била свързана преди всичко с начина, по който Франциск упражнявал властта си, с изкушението да бъде всемогъщ и с убеждението, че стои над останалия свят, посочва Асошиейтед прес.

През 2013 г., в първото си интервю като папа, Франциск публично признал, че има склонност да упражнява властта по "авторитарен" начин. Показателно е, че той е бил измъчван именно от нещо, за което критиците му често са го упреквали: авторитарния му стил на управление, при който предпочитал да действа самостоятелно като абсолютен монарх и върховен ръководител. За Франциск изкушението към всемогъщество било дяволско изкушение. Към 30 декември 2022 г. Франциск очевидно вече бил преодолял кризата.

Авторът на книгата Фернандес отбелязва, че последните два големи документа с духовни наставления на Франциск - текст от 2023 г. за доверието в Божията милосърдна любов и енциклика от 2024 г. за човешката и божествената любов на Христос - са дълбоко духовни произведения, родени от тази криза. Те се различавали по тон и съдържание от документите, които обикновено се свързват с понтификата на Франциск.

Въпреки че новопоявилата се книга разкрива някои от най-съкровените мисли на аржентинския папа, авторът й посочва, че Франциск е записвал в дневника си най-поверителните си размисли с неразгадаем код, който не е възпроизведен в изданието.

Не става ясно какво точно е пропуснал Фернандес при подбора на записките от дневника на Франциск и какъв допълнителен контекст би могъл да предостави като един от най-доверените съветници на Франциск.

Фернандес пише, че дневникът не съдържа почти никаква информация за църковните дела и представлява преди всичко духовен архив. Той заявява, че е пропуснал записите, засягащи трети лица, макар че е включил някои лични размисли на Франциск, сред които и такива за тогавашния кардинал Робърт Превост, днес папа Лъв Четиринадесети. "Велик пастир, щедър мисионер и безупречен човек", е написал него папа Франциск. Франциск е изразил положителни мнения и за гвинейския кардинал Робърт Сара и германския кардинал Герхард Мюлер - двама от най-гласовитите му критици. За Сара той смятал, че притежава "изтънчена духовна чувствителност", а за Мюлер, че "изглежда агресивен, но е добър човек", отбелязва Ройтерс.

Посмъртното публикуване на най-съкровените духовни размисли на папи не е необичайно. Автобиографията на папа Йоан Двадесет и Трети, озаглавена "Дневникът на една душа", е публикувана от неговия секретар след смъртта му през 1963 г. Свети Йоан Павел Втори пък е пожелал личните му записки да бъдат изгорени след смъртта му, но неговият секретар не изпълнил волята му и публикувал текстовете през 2014 г., припомнят Ройтерс и Асошиейтед прес.

Що се отнася до собственото му избиране за папа, Франциск оставил само една кратка бележка в дневника си и тя била от юли 2013 г., повече от четири месеца след възкачването му на папския престол. "Избраха ме за папа на 13 март", пише тогава той.

Смятан за реформатор, опитвал се да отвори консервативната и традиционна Църква към света, папа Франциск се сблъска с необичайно силна съпротива срещу понтификата си от страна на консервативни кардинали, които се опасяваха, че той ще смекчи твърдите доктринални позиции на Църквата, припомня на свой ред Ройтерс.

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