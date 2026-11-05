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Танкер е бил поразен от два неидентифицирани снаряда на около 50 морски мили северно от град Мадинат аш Шамал в Катар, съобщи днес Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Ройтерс и БТА.

САЩ - Израел - Иран

Според информацията инцидентът е станал в 2:20 ч. местно време в Катар (1:20 ч. българско време).

Не е ясно какво е състоянието на екипажа и мащаба на евентуалните щети, посочва UKMTO.

Катар засили посредническите си усилия за прекратяване на войната между САЩ и Иран. Говорител на Външното министерство в Доха заяви във вторник, че двете страни разглеждат предложенията, представени от посредниците, и преговорите продължават.

При друг случай в неделя катарската компания "Накилат" (Nakilat) съобщи, че нейният танкер за втечнен природен газ "Ал Майеда" (Al Mayeda) е бил ударен от неидентифицирани обекти на 30 октомври, докато преминавал през Персийския залив. Компанията посочи, че няма пострадали членове на екипажа и не е имало въздействие върху околната среда. По нейни данни плавателният съд остава в безопасност и продължава да функционира, докато се оценяват щетите от удара.

По-рано днес Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че два петролни танкера и един буксир са се възпламенили при отделни инциденти, след като са се опитали да използват неразрешени от Техеран маршрути за преминаване през Ормузкия проток.

Иран наложи контрол над този стратегически морски път, през който преди войната, започнала след американско-израелските удари срещу Техеран в края на февруари, преминаваха една пета от световните доставки на енергийни суровини.

 

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