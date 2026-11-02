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Под натиск от израелския премиер Бенямин Нетаняху администрацията на Доналд Тръмп може би е на крачка от стартиране на ядрени удари срещу Иран в рамките на дни, обяви журналистът Тъкър Карлсън.

САЩ - Израел - Иран

В миналото той беше сред най-близките поддръжници на американския президент, а разривът между тях започна миналата година точно по тази тема. Това лято Карлсън напусна Републиканската партия и обяви планове за изграждане на трета основна политическа сила в САЩ.

Според информацията на журналиста целта на евентуални ядрени удари ще бъде планината Пикакс в централната част на Иран, където израелското разузнаване твърди, че иранското правителство е рестартирало своята програма за обогатяване на уран.

"Няма конвенционално оръжие в американския арсенал, което да може да проникне през 300 фута (91,44 м, бел. ред.) гранитна скала, за да унищожи тунелите, където според твърденията се осъществява обогатяването. Единствената военна опция е ядрен удар. Нетаняху силно настоява за такъв", написа Карлсън в "Екс"

"Биби се обажда на Тръмп по този въпрос всеки ден", е разказал негов осведомен източник.

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Според Карлсън натискът е в резултат на патовата ситуация след изборите в Израел.

"Нетаняху е в ъгъла и отчаян. След резултатите от изборите миналата седмица той не може да състави правителство, освен ако Тръмп не се намеси директно в израелската политика и не издейства сделка с други партии, която да осигури на Нетаняху 61 места в Кнесета. В противен случай той ще бъде свален като премиер и е на път към срама, разследванията и вероятно затвора. Нетаняху трябва да остане близо до Тръмп. Той се нуждае от тази война", смята журналистът.

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Според Карлсън Нетаняху оказва максимален натиск върху най-близките си съюзници в администрацията, сред които са министърът на войната Пийт Хегсет и командирът на Централното командване на американската армия Брад Купър.

"И двамата са против преговори за спиране на войната, която управляваха толкова зле, и двамата настояват за рестартиране на мащабни бойни операции. Държавният секретар Марко Рубио и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф също следват примера на Нетаняху, както и лидерите на Демократическата партия. На скорошно събрание по темата бившият президент Барак Обама заяви, че е против текущата сделка за мир с Иран, която се изготвя в Доха", пише още Карлсън.

Според него останалите дългогодишни съюзници на САЩ в Близкия изток са уплашени от перспективата за още една война.

"На 27 септември Нетаняху тайно отпътува до Абу Даби, за да спечели Обединените арабски емирства за своята лобистка кампания за финален удар срещу Иран. Емирствата отказаха. След осем месеца конфликт икономиките на Персийския залив се люлеят. Същото важи за глобалните пазари на енергия и торове. Те няма да се възстановят скоро", посочва журналистът.

Той обяснява, че от общо около 850 супертанкера, използвани за транспортиране на петрол от производителите към останалия свят само през октомври 11 са сериозно повредени в Ормузкия проток.

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"При този темп глобална депресия е неизбежна. Ядрен удар би ускорил радикално разрушението. Падналите радиоактивни частици от наземен взрив в Пикъкс Маунтин биха замърсили Персийския залив, отравяйки водоснабдяването за 100 милиона души", прогнозира Карлсън.

"Няма страна, освен Съединените щати, която някога да е използвала ядрено оръжие във война. Някои биха искали да го направят. Американско ядрено нападение срещу Иран би създало нов прецедент. Руснаците вече са казали на поне две други правителства, че американски ядрен удар срещу Иран би ги освободил да използват ядрени оръжия срещу Украйна. Пакистан и Индия биха били изкушени да направят същото един срещу друг, както и Северна Корея срещу Сеул", изрежда журналистът.

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Според него след първия ядрен удар Трета световна война е неизбежна, а тя би била кратка и последна.

"Месец наред се влачим в сън към този момент. От февруари насам администрацията тихо преработи американската ядрена доктрина, за да улесни първоначалната употреба на така наречените "полеви ядрени оръжия" и следователно да я направи по-вероятна. Никой в Вашингтон, от която и да е партия, не изглежда обезпокоен от това. Сега сме на ръба му", предупреждава Карлсън.

Той се позовава на "близки наблюдатели", според които Тръмп вероятно ще вземе решение до събота 7 ноември.

"В момента Тръмп слуша вицепрезидента си Джей Ди Ванс и своя пълномощник и приятел Стив Уиткоф, и двамата твърдят, че сделка с Иран може да бъде постигната", съобщава още Карлсън, според когото те са прави, макар че няма да е просто.

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Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан съобщи, че върховният лидер на страната Моджтаба Хаменей е предоставил "определени правомощия" на правителството на Ислямската република в рамките на усилията за прекратяване на конфликта със САЩ. "Стремим се да разрешим въпроса чрез диалог. В тази връзка върховният лидер предостави на правителството определени правомощия", каза той пред иранската агенция ИРНА, без да уточнява какви точно са те.

Най-висшият ирански служител по сигурността Мохсен Резаи е обсъдил развитието на ситуацията в Близкия изток в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, съобщиха още иранските държавни медии.

Китайският външен министър Ван И заяви по време на отделни срещи с представители по националната сигурност на Иран и Саудитска Арабия в Пекин, че всички страни в конфликта в Близкия изток трябва да се съсредоточат върху политическите решения, вместо отново да прибягват до оръжие.

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