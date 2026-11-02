Тъкър Карлсън: Нетаняху натиска САЩ за ядрени удари по Иран, Тръмп обмисля до събота
Според информацията на журналиста целта ще бъде планината Пикакс, където израелското разузнаване твърди, че иранското правителство е рестартирало своята програма за обогатяване на уран
Чуйте статията:
Под натиск от израелския премиер Бенямин Нетаняху администрацията на Доналд Тръмп може би е на крачка от стартиране на ядрени удари срещу Иран в рамките на дни, обяви журналистът Тъкър Карлсън.
САЩ - Израел - Иран
В миналото той беше сред най-близките поддръжници на американския президент, а разривът между тях започна миналата година точно по тази тема. Това лято Карлсън напусна Републиканската партия и обяви планове за изграждане на трета основна политическа сила в САЩ.
Според информацията на журналиста целта на евентуални ядрени удари ще бъде планината Пикакс в централната част на Иран, където израелското разузнаване твърди, че иранското правителство е рестартирало своята програма за обогатяване на уран.
"Няма конвенционално оръжие в американския арсенал, което да може да проникне през 300 фута (91,44 м, бел. ред.) гранитна скала, за да унищожи тунелите, където според твърденията се осъществява обогатяването. Единствената военна опция е ядрен удар. Нетаняху силно настоява за такъв", написа Карлсън в "Екс"
"Биби се обажда на Тръмп по този въпрос всеки ден", е разказал негов осведомен източник.
Според Карлсън натискът е в резултат на патовата ситуация след изборите в Израел.
"Нетаняху е в ъгъла и отчаян. След резултатите от изборите миналата седмица той не може да състави правителство, освен ако Тръмп не се намеси директно в израелската политика и не издейства сделка с други партии, която да осигури на Нетаняху 61 места в Кнесета. В противен случай той ще бъде свален като премиер и е на път към срама, разследванията и вероятно затвора. Нетаняху трябва да остане близо до Тръмп. Той се нуждае от тази война", смята журналистът.
Според Карлсън Нетаняху оказва максимален натиск върху най-близките си съюзници в администрацията, сред които са министърът на войната Пийт Хегсет и командирът на Централното командване на американската армия Брад Купър.
"И двамата са против преговори за спиране на войната, която управляваха толкова зле, и двамата настояват за рестартиране на мащабни бойни операции. Държавният секретар Марко Рубио и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф също следват примера на Нетаняху, както и лидерите на Демократическата партия. На скорошно събрание по темата бившият президент Барак Обама заяви, че е против текущата сделка за мир с Иран, която се изготвя в Доха", пише още Карлсън.
Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its nuclear enrichment program. No conventional weapon in the American arsenal can penetrate 300 feet of solid granite to destroy the tunnels where enrichment is supposedly taking place. The only military option is a nuclear strike. Netanyahu has been pushing hard for one. “Bibi calls Trump about it every day,” says an informed observer. Netanyahu is cornered and desperate. After last week’s election results, he can’t form a government unless Trump intervenes directly in Israeli politics and brokers a deal with other parties that gives Netanyahu 61 seats in the Knesset. Otherwise, he is out as prime minister and on his way to ignominy, investigations and possibly jail. Netanyahu must stay close to Trump. He needs this war. To that end, he’s applied maximum pressure to his closest allies in the administration, including Secretary of Defense Pete Hegseth and CENTCOM commander Brad Cooper. Both oppose a negotiated settlement to the war they’ve so grievously mismanaged; both are pushing to restart major combat operations. Secretary of State Marco Rubio and CIA director John Ratcliffe are also following Netanyahu’s lead, as are leaders of the Democratic Party. In a recent meeting on the subject, former president Barack Obama said he opposes the current Iran peace deal being drafted in Doha. The rest of America’s longtime allies in the Middle East are terrified by the prospect of more war. On September 27th, Netanyahu flew secretly to Abu Dhabi to enlist the UAE in his lobbying effort for a final attack on Iran. The Emiratis refused. After eight months of conflict, Gulf economies are teetering. So are global energy and fertilizer markets. They won’t recover soon. Globally, there are a total of about 850 supertankers used to transport oil from producers to the rest of the world. In October alone, 11 of them were badly damaged in Hormuz. At this pace, a global depression is imminent. A nuclear strike would radically accelerate the destruction. Fallout from a ground explosion at Pickax Mountain would contaminate the Persian Gulf, poisoning the water supply for 100 million people. And those are just some of the immediate consequences for the region. The rest of the world is every bit as exposed. No country other than the United States has ever used a nuclear weapon in war. Some would like to. An American nuclear attack on Iran would set a new precedent. The Russians have already told at least two other governments that an American nuclear strike on Iran would free them to use nuclear weapons against Ukraine. Pakistan and India would be tempted to do the same against each other, as would North Korea against Seoul. After the first nuclear strike, World War Three is inevitable. That war would be short and final. We’ve been sleepwalking toward this moment for months. Since February, the administration has quietly rewritten America’s nuclear doctrine to make first use of so-called “battlefield nukes” easier and therefore more likely. No one in Washington in either party seems bothered by this. Now we’re on the brink of it. Close observers say Trump is likely to decide by next weekend whether or not to use nuclear weapons. That would be November 7, six days from now. To his credit, he’s hesitating. At the moment, Trump is listening to his vice president, JD Vance, and to his envoy and friend Steve Witkoff, both of whom argue a deal with Iran can be made. They’re right, though it won’t be simple. The Iranians are famously frustrating to negotiate with under any circumstances, and elements of that government have become more radical since Ayatollah Ali Khamenei and his family were killed in February. After decades of isolation, even relatively moderate Iranian leaders seem confused by how decisions are made in the West. (There is a widespread belief in Tehran, for example, that the United States government controls Israel.) But overall, people who have spoken to decision-makers in Iran say there is consensus there that more war is bad for everyone and a deal is worth making. One group that hasn’t been consulted so far is the global population — the hundreds of millions of people who will be killed along with their children if Trump is pushed by Netanyahu into launching a nuclear strike next week. Now would be the time for them to speak up.— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026
Според него останалите дългогодишни съюзници на САЩ в Близкия изток са уплашени от перспективата за още една война.
"На 27 септември Нетаняху тайно отпътува до Абу Даби, за да спечели Обединените арабски емирства за своята лобистка кампания за финален удар срещу Иран. Емирствата отказаха. След осем месеца конфликт икономиките на Персийския залив се люлеят. Същото важи за глобалните пазари на енергия и торове. Те няма да се възстановят скоро", посочва журналистът.
Той обяснява, че от общо около 850 супертанкера, използвани за транспортиране на петрол от производителите към останалия свят само през октомври 11 са сериозно повредени в Ормузкия проток.
"При този темп глобална депресия е неизбежна. Ядрен удар би ускорил радикално разрушението. Падналите радиоактивни частици от наземен взрив в Пикъкс Маунтин биха замърсили Персийския залив, отравяйки водоснабдяването за 100 милиона души", прогнозира Карлсън.
"Няма страна, освен Съединените щати, която някога да е използвала ядрено оръжие във война. Някои биха искали да го направят. Американско ядрено нападение срещу Иран би създало нов прецедент. Руснаците вече са казали на поне две други правителства, че американски ядрен удар срещу Иран би ги освободил да използват ядрени оръжия срещу Украйна. Пакистан и Индия биха били изкушени да направят същото един срещу друг, както и Северна Корея срещу Сеул", изрежда журналистът.
Според него след първия ядрен удар Трета световна война е неизбежна, а тя би била кратка и последна.
"Месец наред се влачим в сън към този момент. От февруари насам администрацията тихо преработи американската ядрена доктрина, за да улесни първоначалната употреба на така наречените "полеви ядрени оръжия" и следователно да я направи по-вероятна. Никой в Вашингтон, от която и да е партия, не изглежда обезпокоен от това. Сега сме на ръба му", предупреждава Карлсън.
Той се позовава на "близки наблюдатели", според които Тръмп вероятно ще вземе решение до събота 7 ноември.
"В момента Тръмп слуша вицепрезидента си Джей Ди Ванс и своя пълномощник и приятел Стив Уиткоф, и двамата твърдят, че сделка с Иран може да бъде постигната", съобщава още Карлсън, според когото те са прави, макар че няма да е просто.
Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан съобщи, че върховният лидер на страната Моджтаба Хаменей е предоставил "определени правомощия" на правителството на Ислямската република в рамките на усилията за прекратяване на конфликта със САЩ. "Стремим се да разрешим въпроса чрез диалог. В тази връзка върховният лидер предостави на правителството определени правомощия", каза той пред иранската агенция ИРНА, без да уточнява какви точно са те.
Най-висшият ирански служител по сигурността Мохсен Резаи е обсъдил развитието на ситуацията в Близкия изток в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, съобщиха още иранските държавни медии.
Китайският външен министър Ван И заяви по време на отделни срещи с представители по националната сигурност на Иран и Саудитска Арабия в Пекин, че всички страни в конфликта в Близкия изток трябва да се съсредоточат върху политическите решения, вместо отново да прибягват до оръжие.