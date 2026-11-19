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Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, китайският държавен глава Си Дзинпин и руският лидер Владимир Путин се присъединиха към груповата снимка на участниците в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън.

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Тримата лидери застанаха в централната част на композицията преди началото на дългоочакваните разговори. На събитието присъстваха и други ръководители от региона, включително канадският премиер Марк Карни, австралийският министър-председател Антъни Албанезе и японският лидер Санае Такаичи.

Китайският президент Си Дзинпин откри пленарната сесия на срещата на върха с призив за стратегическа отвореност и регионална интеграция. Според него откритото сътрудничество представлява съществено условие за икономическото развитие и възраждането на целия Азиатско-тихоокеански регион. Разговорите между световните лидери в Шънджън продължават с акцент върху двустранните отношения и глобалната сигурност.

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В своето изказване пред делегатите руският президент Владимир Путин заяви, че страната му е неразделна част от Азиатско-тихоокеанския регион. Той призова държавите партньори да се възползват активно от руската логистична инфраструктура и потвърди подкрепата на Москва за финалното комюнике на форума.

Американският президент Доналд Тръмп отбеляза, че САЩ са тихоокеанска сила от столетия и ще продължат да работят за укрепване на икономическия растеж, мира и стабилността в региона. По-рано в интервю за телевизионния канал "Фокс нюз" Тръмп охлади очакванията към предстоящата си среща със Си Дзинпин и Владимир Путин, посочвайки, че най-важното послание вече е отправено.

Американският лидер изрази и специални благодарности към китайския си домакин за личното посрещане на летището в Шънджън.

"Това е страхотен президент, един от най-великите президенти на Китай. Той никога преди не е отивал лично да посрещне някого на летището", заяви Тръмп по адрес на Си Дзинпин.

Държавният глава на САЩ коментира и темата за контрола върху ядреното въоръжение, отбелязвайки трудностите при постигането на нови споразумения. По неговите думи Съединените щати разполагат с най-големия арсенал в света, следвани от Русия, докато Китай заема трето място с по-малък брой бойни глави. Тръмп изрази загриженост от активното производство на нови оръжия от страна на Пекин и припомни изтичането на двустранния договор Нов СТАРТ през февруари, настоявайки за включване на Китай в бъдеща рамка за разоръжаване.

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