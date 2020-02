Светът посрещна с противоречиви чувства спорния празник на влюбените Свети Валентин. Докато на места доброто настроение, напудрено с листенца от рози изобилстваше, в други части на планетата хора протестираха срещу неправдата или пък си правиха нецензурни шеги по повод празника. Най-тъжно празникът бе отбелязан в Китай, където пикът на епидемията наложи отмяна романтични вечери, пътешествия и сватби.

Традицията за празнуването на Свети Валентин като "ден на влюбените" възниква в Европа в края на 14-и век под влияние на английската и френската литература.

Традиционно Свети Валентин празнуват англоговорящите и някои страни на Южна Америка.

Тази година мексиканците избраха да си раздават презервативи вместо валентинки за празника. Жителите на гр. Мексико бяха насърчени към безопасен секс за Деня на влюбените Свети Валентин, след като им бяха раздадени 10 000 безплатни презерватива в станциите на метрото, съобщават Ройтерс и БТА.

Десетки доброволци, някои от които бяха маскирани като кондоми в ярки цветове, раздаваха предпазните средства в 24-те станции на столичното метро.

В азиатските страни празникът се отбелязва от 90-те години - основно с рекламни кампании на производители на цветя и сладкарски продукти.

В Китай бе посрещнат с маски, а на Филипините училите и ученици протестираха срещу насилието над жени. Мирни протести имаше и в Шри Ланка, където близки на изчезналите по време на протест, проведен на Свети Валентин, се събраха за шествие със снимки.

Стрийт художникът Банкси направи подарък на съгражданите си в Лондон за Свети Валентин. Той нарисува ново произведение на стена в родния си гр. Бристол преди Деня на Свети Валентин с малко момиче с прашка за стрелба и пръски като от червени цветя, съобщиха Ройтерс и БТА.

Banksy strikes again as new artwork believed to be by street artist appears in Bristol The artwork has appeared on the side of a house on Marsh Lane in Bristol https://t.co/2BK4BRXM8Y pic.twitter.com/ADhRlSJ6fQ