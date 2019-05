Вицепремиерът на Китай Лю Хъ ще пристигне в САЩ за сключване на търговско споразумение с Вашингтон. Това обяви държавният глава на САЩ Доналд Тръмп в "Туитър".

Китай току-що ни информира, че те (техен вицепремиер) идват в САЩ, за да сключат сделка. Ще видим, но съм много доволен от над 100 милиарда долара годишно от мита, запълващи хазната на САЩ ... чудесно за САЩ, но не и за Китай!, написа американският президент.

....Guess what, that’s not going to happen! China has just informed us that they (Vice-Premier) are now coming to the U.S. to make a deal. We’ll see, but I am very happy with over $100 Billion a year in Tariffs filling U.S. coffers...great for U.S., not good for China!