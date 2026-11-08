20289 Снимка: БТА/AP

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Едно от немските знамена на Райхстага в Берлин бе свалено от активисти и вместо него беше издигнат палестински флаг, съобщават германските медии. Става дума трима пропалестински активисти, един от които се е покатерил на пилона пред сградата.

Пристигналата на мястото пожарна бригада оперативно е свалила активиста, който беше издигнал знамето, а на земята той, заедно с двама свои съмишленици, е бил задържан от полицията.

Тримата активисти са били германски граждани, родени в страната, на възраст 20, 22 и 32 години. И тримата бяха освободени веднага след като бяха взети личните им данни.

Германското знаме до Райхстага е национален паметник "Знаме на единството", символизиращ обединението на Германия — то е издигнато за първи път в нощта на 3 октомври 1990 г., когато обединението на страната влезе в сила, припомня в. "Билд".

Отговорността за акцията пое пропалестинската група "Peacefully Against Genocide". Тя се позиционира като движение за ненасилствено гражданско съпротивително движение. Изразява се против доставките на германско оръжие за Израел.

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Миналата година активисти от тази инициатива написаха имената на загиналите палестинци върху асфалта пред Червеното кметство в Берлин, окачиха пропалестински транспарант на Бранденбургската врата и нанесоха надписи върху сградата на канцеларията на канцлера. Тази година те блокираха входа на берлинския завод "Райнметал", а през юли участваха в протест срещу концерна заедно с Грета Тунберг.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.