Супертанкер с над 2 млн. барела петрол потъна след удар в мина в Ормузкия проток
На кораба е станала силна експлозия, в резултат на което е избухнал и пожар
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Иран обяви, че супертанкер, превозващ над 2 милиона барела суров петрол, е потънал в южната част на Ормузкия проток, след като се натъкнал на мина при опит да премине без негово разрешение, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
САЩ - Израел - Иран
В изявлението, публикувано от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, пише, че още един танкер се е натъкнал на мина в района, след което на борда му е станала силна експлозия, в резултат на което е избухнал пожар.
Тези твърдения не са проверени по независим път, отбелязва АФП.
Корпусът не посочи под чий флаг плават двата кораба.
Британската организация за морски търговски операции, от своя страна, цитира съобщение на индийските власти за нападение срещу петролен танкер, плаващ в източна посока, точно преди да навлезе в Ормузкия проток.
"Всички членове на екипажа са открити и са в безопасност. Мащабът на щетите и въздействието върху околната среда още не са известни", се казва в съобщението.
Не е ясно дали това е един от танкерите, споменати от Иран, посочва АФП.
Натъкванията на танкери на мини в Ормузкия проток на практика станаха ежедневие в последно време.
Иран наложи ограничения за преминаването на кораби по този невралгичен за световната търговия с петрол морски маршрут и атакува плавателни съдове, които според него са ги нарушили, отбелязва Ройтерс.