Легендарният музикален фестивал EXIT се връща у дома си в Нови Сад

333 Снимка: БТА/АП

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Студентската листа, която спечели парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, отменя плановете на предишното управление за задължителна военна служба и вместо това се планира да се запази доброволната военна служба.

Една от планираните промени, записани в програмата на Студентската листа, е въвеждането на шестмесечна доброволна военна служба вместо задължителната 72-дневна военна служба, която предишното правителство планираше да въведе от 1 март 2027 г., предават сръбските медии, цитирани от кореспондента на БТА.

Студентската листа разчита на около 3000 войници, които доброволно отбиват военна служба и ще получават поне 20 000 динара на месец (около 170 евро), като целта е поне 25-30% от тях да станат професионалисти.

"Ще увеличим разходите за отбрана, които ще бъдат използвани за капиталови проекти, военни резерви и нови възможности", се казва в програмата на Студентската листа в областта на отбраната и армията.

"Изграждаме интегриран многослоен купол за противовъздушна отбрана над цялата територия, който ще бъде свързан в мрежоцентричната система "СОВА 24" на три нива по обхват; къс - 20-30 километра, среден - 30-100/170 километра и дълъг - 170-300 километра", планира Студентската листа.

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За Военновъздушните сили модернизацията е планирана "по поетапен и финансово балансиран план, с постоянна готовност за бързо реагиране".

"Логистиката ще бъде дигитализирана и базирана на местно производство, с инвестиции в Техническия ремонтен институт "Чачак", се посочва в програмата, както и модернизация на специализираните индустрии и превръщането им в "умни фабрики".

"Ще създадем Национален център за военна електроника в сътрудничество с технически факултети и ще стартираме програма за софтуер за отбрана. Военнотехническият институт и Военната академия ще се съсредоточат върху разработването на сложни бойни системи според нуждите на армията", се посочва в програмата.

Студентската листа обръща конкретно внимание и на смъртните случаи в системата на отбраната, започвайки със смъртта на гвардеец в казармата Топчидер през 2004 г., през катастрофата с хеликоптер през 2017 г., до смъртта на сержант по време на учението "Светкавичен удар" през 2021 г. Обявено бе, че всички тези случаи ще бъдат проучени и изяснени.

Студентската листа обяви и сформирането на нова правителствена независима и междуведомствена комисия за нередности, злоупотреби и корупция при производството, снабдяването и износа на оръжие.

Планира се също дружеството "Югоимпорт" да продължи да се занимава с износ на оръжие.

"Гражданският и демократичен контрол върху системата за отбрана ще се осъществява последователно - чрез правителството, парламента, омбудсмана и информационния комисар, а на ръководни позиции ще бъдат назначавани професионални и безкомпромисни хора", заявиха от Студентската листа.

Междувременно организаторите на легендарния музикален EXIT обявиха, че го връщат в Нови Сад.

Основан от протестиращи студенти през 2000 г., EXIT се превърна в едно от водещите музикални събития в Европа. Сега се подготвя "специално издание" за следващата година, за да отбележи завръщането у дома, осъществено благодарение на ново поколение активисти в балканската страна, предаде АП.

EXIT се оттегли от Сърбия миналата година, позовавайки се на натиск от властите заради подкрепата си за студентското движение, стоящо зад вълна от антикорупционни протести. След като студентите постигнаха убедителна победа на парламентарните избори на 25 октомври, EXIT обяви, че се завръща у дома.

"Винаги сме казвали, че когато свободата се върне в Сърбия, ще се завърне и EXIT", каза основателят и главен изпълнителен директор Душан Ковачевич в интервю за Асошиейтед прес тази седмица. "Невероятно горди сме с тях (студентите), с гражданите и с всички нас, (които) успяхме да спечелим тази битка."

Традиционно провеждан всеки юли в Петроварадинската крепост в северния сръбски град, EXIT е носител на няколко международни награди и е бил домакин на стотици звезди и стотици хиляди посетители от цял свят.

Според Ковачевич EXIT е бил "включен в черен списък" от властите, след като е подкрепил студентските протести, които избухнаха в отговор на смъртоносното срутване на навеса на жп гарата в Нови Сад през 2024 г. Фестивалът е загубил финансиране и е бил изправен пред заплахи за сигурността, изнудване и отмяна на събития от спонсори, които са го подкрепяли от самото му начало, каза той.

"Не беше възможно да продължим да организираме EXIT в Сърбия под такъв натиск и при такива обстоятелства", каза директорът.

Сръбските власти по това време отрекоха да са оказвали политически натиск върху фестивала.

Бившият лидер Александър Вучич и неговата дясна партия бяха обвинени, докато бяха на власт, в задушаване на демократичните свободи и в ширеща се корупция, което те отрекоха. Мнозина в Сърбия смятаха, че срутването на навеса, при което загинаха 16 души на обновената гара, е резултат от корупция и небрежност, отбелязва АП.

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