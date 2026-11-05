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Осем души са убити, а един е тежко ранен след масов разстрел в съседни села близо до град Афионхисар в Западен Анадол, съобщават турските медии, цитирани от БТА.

Турция на Ердоган

Заради нападенията на различни места, за които се смята, че са извършени с ловна пушка, полицията и жандармерията започнаха мащабна операция за залавяне на заподозрения, за когото се знае, че е избягал с червен лекотоварен автомобил, съобщава частната телевизия НТВ.

Първоначално бе съобщено, че безжизнените тела на трима души са открити в автомобил в района на село Аязини, а на двама души - в друг автомобил в района на село Къйър. Съобщава се, че разстоянието между двете местопроизшествия е около 10 километра.

Докато при първите сигнали се съобщаваше за петима загинали, в резултат на продължаващите дейности бяха открити телата на още трима души. Така стана ясно, че общият брой на жертвите е нараснал на осме, а един човек е тежко ранен, допълва НТВ.

При първоначалните проверки, извършени от екипите на жандармерията на местопрестъпленията, е установено, че загиналите са били простреляни с ловна пушка.

До момента е установено, че двама от загиналите са учителки. Телата на жертвите са откарани в моргата за установяване на самоличността им и за извършване на аутопсиите, допълва телевизията.

Медията съобщава че всички пътища, водещи към селата, където са извършени убийствата, са затворени поради съображения за сигурност. Екипите на полицията и жандармерията започнаха мащабна работа за залавяне на избягалия заподозрян или заподозрени. Съобщава се, че продължават и усилията за установяване самоличността на загиналите лица. Разследването по случая продължава.

Областната управа на Афионкарахисар направи изявление относно въоръжените нападения, съобщавайки , че "ангажирани държавни институции действат приоритетно по случая и в координация още от първия момент на инцидента, като продължават необходимата работа с цялата си прецизност".

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